태극기 걸고 “대환영” 난리난 日…“잘해줄게요” 한국인 모시기 열풍 [포착]

‘스시자로’ 반입 허용에 ‘한국인 모시기’ 나선 日

일본 도쿄에 위치한 한 클리닉은 한국인 마운자로 구매객을 잡기 위해 한국인 전용 웹사이트를 별도로 개설해 홍보에 나섰다. 해당 클리닉 웹사이트 캡처

해외에서 정식으로 처방·구매한 위고비와 마운자로 등 비만치료제의 국내 휴대 반입이 허용되면서 일본 현지 의료기관들이 한국인 원정 구매객을 잡기 위해 마케팅에 나섰다. 엑스(X) 캡처

해외에서 정식으로 처방·구매한 위고비와 마운자로 등 비만치료제의 국내 휴대 반입이 허용되면서 일본 현지 의료기관들이 한국인 원정 구매객을 잡기 위해 마케팅에 나섰다. 엑스(X) 캡처

일본에 위치한 한 클리닉은 한국인 마운자로 구매객을 잡기 위해 한국인 전용 웹사이트를 별도로 개설해 홍보에 나섰다. 해당 클리닉 웹사이트 캡처

해외에서 정식으로 처방·구매한 위고비와 마운자로 등 비만치료제의 국내 휴대 반입이 허용되면서 일본 현지 의료기관들이 한국인 원정 구매객을 잡기 위해 마케팅에 나섰다. 한국어 전담팀 배치부터 한국어 웹사이트까지 개설하며 ‘한국인 손님 모시기’에 총력을 기울이고 있다.관세청과 식품의약품안전처는 12일부터 자가 치료용 의약품의 개인 반입을 허용하기로 했다. 각국 의약품 규제기관에서 정식 허가를 받은 의약품은 그 나라의 정상 의료체계에 따라 처방받고 구매했다면 3개월 복용량까지 직접 들고 들어올 수 있다. 마운자로 같은 비만치료제는 12개까지 가능하다.이 같은 소식이 전해지자 일본 현지 의료기관들은 일제히 한국인 맞춤형 홍보 전략을 펼치며 발 빠르게 움직이는 모습이다.이날 소셜미디어(SNS)에 마운자로 관련 단어를 검색하면 마운자로를 처방하는 일본 의료기관들이 한국인을 겨냥한 계정을 따로 만들어 홍보에 나선 것을 확인할 수 있다.도쿄에 위치한 A 클리닉은 엑스(X) 계정명에 아예 ‘한국분 환영’이라는 문구와 태극기 이모티콘을 내걸었다. 이 병원은 전날부터 “드디어 일본에서 처방받은 마운자로의 한국 반입이 공식 허용된다. 일본에서 마운자로 처방을 원한다면 맡겨달라”는 게시글을 올리며 홍보에 나섰다.‘일본 국내 정품’, ‘합리적인 가격’, ‘한국어 진료 가능’ 등을 강점으로 내세운 A 클리닉은 여행 중 번거로움을 덜어주기 위한 ‘일본 체류 중 호텔 배송’이라는 서비스까지 도입했다. 이 병원의 마운자로 가격은 초기 용량인 2.5㎎ 4주분이 7000엔(약 5만 8000원) 수준이다.아예 한국인 전용 웹사이트를 별도로 개설한 곳도 있다. 도쿄에 있는 B 클리닉의 한국어 웹사이트에는 병원 이용 방법뿐 아니라 마운자로 가격, 한국어로 작성할 수 있는 온라인 문진표까지 갖춰져 있다.이 병원은 X를 통해 “일본 의사와 한국어로 소통하며 진료를 받고, 예약부터 수령까지 전 과정을 한국어 전담팀이 1대1로 밀착 서포트해드린다”고 홍보했다. 이 병원의 마운자로 2.5㎎ 4주분 가격은 7500엔(약 6만 2000원)이다.일본 전국 60곳 이상의 지점을 운영하고 있는 C 클리닉 역시 한국어 웹사이트를 만들어 예약 신청을 받고 있다.이 병원은 X에 한국 언론의 ‘일본에서 산 마운자로 국내 반입 허용’ 기사를 인용하며 “온라인으로 예약하고 여행 일정 사이에 클리닉에 들르기만 하면 된다”며 “일본인 의사와 대면 진료 후 그 자리에서 바로 받아 갈 수 있다”고 접근성과 신속성을 적극 홍보했다.그동안 비만치료제는 해외에서 처방을 받았더라도 개인이 들여올 길이 없었다. 식약처가 2024년 10월 제품명을 특정해 관세청에 ‘유해 의약품’으로 통보하면서 본인이 쓸 약까지 반입이 금지됐다.이에 국내 마운자로 가격이 일본의 3배 수준인데도 정부가 치료비 부담을 낮출 대책 없이 해외에서 정상적으로 처방받은 약의 반입까지 막는다는 비판이 일었다.마운자로 최저 용량(2.5㎎) 4주분은 국내에서 30만원 안팎이지만, 일본에서는 의료기관에 따라 10만원 안팎에서 처방받을 수 있다. 일본에서는 마운자로가 당뇨병 치료제로 건강보험에 등재돼 있어 정부가 공적 약가를 정한다. 일본 정부는 판매가 급증하자 지난 8월 ‘지속가능성 특례 가격조정’을 적용해 약가를 25% 내렸다.이 때문에 ‘스시자로’(일본에서 구매한 마운자로)와 같은 신조어가 등장할 정도로 약값이 저렴한 일본에서 원정 구매 후 불법 반입하는 상황까지 벌어졌다.국내외 가격 차이가 큰 상황에서 일본 현지 병원들의 한국인 맞춤형 서비스까지 더해지면서 정부의 이번 조치가 원정 구매 확산으로 이어질 수 있다는 관측이 나온다.윤예림 기자