“산책하다 코에 새똥 맞은 뒤 ‘복권 1등’ 당첨됐습니다”…깜짝 사연

인공지능(AI) 챗지피티로 생성한 기사 관련 이미지

동행복권 홈페이지

산책을 하던 중 우연히 새똥을 맞은 뒤 좋은 일이 생길 것이라는 기대감에 즉석복권을 구매했다가 5억원에 당첨된 사연이 전해졌다.12일 동행복권 홈페이지에는 최근 ‘새똥 맞은 뒤 구매한 복권 1등 당첨!’이라는 제목의 사연이 올라왔다.당첨자 A씨는 “어느 날 산책을 하던 중 갑자기 코에 새똥이 떨어졌다”며 “처음에는 기분이 좋지 않았지만, 문득 새똥을 맞았으니 좋은 일이 생기지 않을까 하는 생각이 들었다”고 말했다.이후 집으로 돌아와 시장에 갈 채비를 하던 A씨는 복권판매점에 들러 로또와 스피또1000을 구매했다.그날 저녁 혼자 집에 있던 A씨는 문득 낮에 사둔 스피또가 생각나 당첨 여부를 확인했다. 그 결과 예상치 못하게 1등 당첨금 5억원에 당첨된 사실을 알게 됐다.A씨는 “순간 너무 놀라 믿기지 않았고, 정말 1등에 당첨된 것이 맞는지 확신이 들지 않아 남편에게 연락했다”며 “남편이 당첨 복권 사진을 보내달라고 해 확인한 뒤 함께 기뻐했다”고 떠올렸다.이어 “여전히 놀란 마음이 가라앉지 않아 그날 밤 한숨도 잠을 이루지 못했다”며 “우리 부부에게 이렇게 큰 행운이 찾아왔다는 사실이 아직도 믿기지 않는다”고 덧붙였다.A씨는 평소 일주일에 한 번씩 로또와 스피또를 구매해 온 것으로 전해졌다.A씨는 “그동안 대출 이자를 갚는 것이 큰 부담이었다”며 “이번 당첨금으로 대출금을 상환하고 마음의 짐을 덜 수 있을 것 같다”고 밝혔다.그러면서 “이번 당첨에 흔들리지 않고 더욱 성실하고 겸손하게 살아가려고 한다”고 소감을 전했다.스피또1000은 한 장에 1000원인 즉석식 인쇄복권으로, 복권의 긁는 부분을 벗겨내 당첨 여부를 즉시 확인할 수 있다. 1등 당첨금은 5억원이며, 당첨 확률은 500만분의 1이다.하승연 기자