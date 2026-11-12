logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

“산책하다 코에 새똥 맞은 뒤 ‘복권 1등’ 당첨됐습니다”…깜짝 사연

하승연 기자
입력 2026 11 12 10:40 수정 2026 11 12 10:40
기사 소리로 듣기
다시듣기
인공지능(AI) 챗지피티로 생성한 기사 관련 이미지
인공지능(AI) 챗지피티로 생성한 기사 관련 이미지


산책을 하던 중 우연히 새똥을 맞은 뒤 좋은 일이 생길 것이라는 기대감에 즉석복권을 구매했다가 5억원에 당첨된 사연이 전해졌다.

12일 동행복권 홈페이지에는 최근 ‘새똥 맞은 뒤 구매한 복권 1등 당첨!’이라는 제목의 사연이 올라왔다.

당첨자 A씨는 “어느 날 산책을 하던 중 갑자기 코에 새똥이 떨어졌다”며 “처음에는 기분이 좋지 않았지만, 문득 새똥을 맞았으니 좋은 일이 생기지 않을까 하는 생각이 들었다”고 말했다.

이후 집으로 돌아와 시장에 갈 채비를 하던 A씨는 복권판매점에 들러 로또와 스피또1000을 구매했다.

그날 저녁 혼자 집에 있던 A씨는 문득 낮에 사둔 스피또가 생각나 당첨 여부를 확인했다. 그 결과 예상치 못하게 1등 당첨금 5억원에 당첨된 사실을 알게 됐다.

A씨는 “순간 너무 놀라 믿기지 않았고, 정말 1등에 당첨된 것이 맞는지 확신이 들지 않아 남편에게 연락했다”며 “남편이 당첨 복권 사진을 보내달라고 해 확인한 뒤 함께 기뻐했다”고 떠올렸다.

이어 “여전히 놀란 마음이 가라앉지 않아 그날 밤 한숨도 잠을 이루지 못했다”며 “우리 부부에게 이렇게 큰 행운이 찾아왔다는 사실이 아직도 믿기지 않는다”고 덧붙였다.

A씨는 평소 일주일에 한 번씩 로또와 스피또를 구매해 온 것으로 전해졌다.

A씨는 “그동안 대출 이자를 갚는 것이 큰 부담이었다”며 “이번 당첨금으로 대출금을 상환하고 마음의 짐을 덜 수 있을 것 같다”고 밝혔다.

그러면서 “이번 당첨에 흔들리지 않고 더욱 성실하고 겸손하게 살아가려고 한다”고 소감을 전했다.

스피또1000은 한 장에 1000원인 즉석식 인쇄복권으로, 복권의 긁는 부분을 벗겨내 당첨 여부를 즉시 확인할 수 있다. 1등 당첨금은 5억원이며, 당첨 확률은 500만분의 1이다.

동행복권 홈페이지
동행복권 홈페이지


하승연 기자
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 읽는 습관에 숨겨진 당신의 MBTI는?
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
A씨가 구매한 복권의 종류는 무엇인가?
TodayBest

  1. “앨리스 황, 보기만 해도 감전…남자들 영혼까지 끌려갔다”

    thumbnail - “앨리스 황, 보기만 해도 감전…남자들 영혼까지 끌려갔다”

  2. 유재석도 걱정…“속옷도 직접 입었는데” 송지효, 안타까운 소식 전해졌다

    thumbnail - 유재석도 걱정…“속옷도 직접 입었는데” 송지효, 안타까운 소식 전해졌다

  3. “내년 결혼할 듯”…장도연, 20년 절친 허경환에 설렘 느껴

    thumbnail - “내년 결혼할 듯”…장도연, 20년 절친 허경환에 설렘 느껴

  4. ‘징맨’ 황철순 충격 근황…“뇌수막염에 기억상실, 12kg 빠져”

    thumbnail - ‘징맨’ 황철순 충격 근황…“뇌수막염에 기억상실, 12kg 빠져”

  5. ‘러시아 귀화’ 빅토르 안현수, 한국 국가대표 재도전 프로 합류

    thumbnail - ‘러시아 귀화’ 빅토르 안현수, 한국 국가대표 재도전 프로 합류

  6. “무릎 위 여자셋, 그앞엔 돈다발”…나체 여성들 거느린 50대男 정체

    thumbnail - “무릎 위 여자셋, 그앞엔 돈다발”…나체 여성들 거느린 50대男 정체
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved