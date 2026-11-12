“남편도, 아이도 있는데”…젠슨 황과 호텔서 목격된 48세 부사장 누구

젠슨 황 엔비디아 CEO, 킴벌리 파월 엔비디아 헬스케어 부사장. 연합뉴스, 엔비디아

세계 최대 인공지능(AI) 반도체 기업 엔비디아의 젠슨 황 최고경영자(CEO)가 불륜을 인정하면서 이혼할 경우 아내 로리 황(왼쪽)에게 110조원에 달하는 재산을 나눠줘야 할 수 있다는 관측이 나오고 있다. 황 CEO의 추정 재산은 약 221조원이다. 1985년 결혼한 황 CEO가 1993년 엔비디아를 창업한 만큼 혼인 중 형성한 공동재산을 원칙적으로 절반씩 나누는 미국 캘리포니아주의 법률이 변수로 꼽힌다. 오른쪽은 황 CEO가 2025년 5월 22일 대만 타이베이의 음식점 ‘삼육식부’에 중국 정보기관 연계 의혹을 받는 싱가포르 데이터센터 기업 메가스피드의 전직 임원 앨리스 황(중국명 황러)과 동행한 모습. 오리건주립대(엔비디아 제공)/대만 TVBS 자료

젠슨 황(63) 엔비디아 최고경영자(CEO)가 40년 넘게 함께한 아내를 두고 회사의 직속 여성 부사장과도 혼외 관계를 맺었다는 의혹에 휩싸였다.상대는 18년간 엔비디아에서 근무하며 핵심 임원으로 성장한 킴벌리 파월(48) 헬스케어 부문 부사장이다. 불륜 파문이 확산하면서 황 CEO의 해임 가능성은 물론, 이혼할 경우 100조원대 재산분할이 이뤄질 수 있다는 관측까지 나오고 있다.파월 부사장은 미국 노스이스턴대에서 전기공학을 전공하던 시절 의료 영상 기업에서 인턴으로 일하며 엔비디아와 처음 인연을 맺었다.당시 의료 영상 데이터를 처리하는 데 필요한 기술을 확보하기 위해 엔비디아에 직접 전화를 걸어 도움을 요청한 것이 계기가 됐다. 이후 2008년 엔비디아에 입사해 인공지능(AI) 사업 개발 분야를 거쳐 2017년 헬스케어 부문 부사장으로 승진했다.그는 의료 영상과 신약 개발 등에 엔비디아의 AI 기술을 적용하는 사업을 이끌며 국제 기술 콘퍼런스에서도 활발하게 활동해 왔다.황 CEO는 일반적인 기업의 단계별 보고 체계와 달리 약 60명의 임원에게서 직접 보고받는 독특한 경영 방식을 유지해 왔다. 파월 부사장도 이 핵심 임원 집단에 속한다.파월 부사장은 황 CEO와 마찬가지로 기혼자이며 자녀 2명을 둔 것으로 알려졌다.11일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT)는 엔비디아 전직 직원 5명을 인용해 황 CEO와 파월 부사장이 혼외 관계를 맺었다고 보도했다.소식통들에 따르면 지난 3월 미국 캘리포니아주 새너제이에서 열린 엔비디아 연례 개발자 콘퍼런스(GTC) 기간 두 사람이 인근 호텔에서 애정을 표현하는 모습이 목격됐다.당시 한 목격자가 이를 휴대전화로 촬영하자 황 CEO의 경호팀이 해당 인물에게 비밀유지계약(NDA) 체결을 제안했다는 증언도 나왔다. 다만 NYT는 해당 영상을 직접 확인하지 못했다.황 CEO는 파월 부사장과의 관계를 묻는 NYT의 전화 질의에 직접 연락해서는 안 될 것 같다는 취지로 답한 뒤 전화를 끊었다. 엔비디아와 파월 부사장도 관련 의혹에 대한 입장을 밝히지 않았다.불륜 의혹이 보도된 뒤 파월 부사장은 예정된 공개 행사 참석도 취소했다.CNN 의학 전문기자 메그 티렐은 SNS를 통해 파월 부사장이 12일 워싱턴DC에서 열리는 ‘밀컨 건강의 미래 서밋’ 참석을 취소했다는 사실을 주최 측으로부터 확인했다고 밝혔다.이번 의혹은 황 CEO가 중국 정보기관 연루 의혹을 받는 여성 사업가 앨리스 황과의 혼외 관계를 인정한 지 며칠 만에 불거졌다.황 CEO는 지난 8일 임직원들에게 보낸 이메일에서 아내에게 충실하지 못했다고 인정하며 가족과 직원들에게 사과했다. 다만 앨리스 황의 중국 정보기관 연루 의혹은 확인된 사실이 아니며 중국 정부도 이를 부인하고 있다.엔비디아 이사회는 외부 법무법인을 선임해 관련 조사에 착수했으며, 월스트리트저널(WSJ)은 이사회가 황 CEO의 해임을 준비하고 있다고 보도했다.이와 함께 40년 넘게 결혼 생활을 이어온 아내 로리 황에게도 관심이 쏠리고 있다.황 CEO는 1980년대 중반 미국 오리건주립대 재학 시절 만난 로리 황과 결혼했다. 두 사람은 1993년 엔비디아를 창업하기 전부터 함께해 온 부부다. 황 CEO는 결혼 이후 아내가 서류 업무와 재정 관리 등 자신의 일상 전반을 챙겨 왔다고 말했다.미국 경제전문지 포브스는 황 CEO가 이혼할 경우 로리 황이 막대한 재산을 분할받을 가능성이 있다고 분석했다.포브스가 지난 9일 추산한 황 CEO의 순자산은 약 1552억 달러(약 208조원)다. 부부가 거주하는 캘리포니아주는 혼인 기간 형성한 재산을 원칙적으로 공동재산으로 보기 때문에, 이혼 시 아내가 약 776억 달러(약 104조원)를 받을 수 있다는 계산이다.황 CEO의 자산 대부분은 엔비디아 주식이며, 상당수는 부부가 공동 수탁자로 참여하는 신탁을 통해 보유한 것으로 알려졌다.로리 황은 남편의 불륜 인정 이후 공개적인 입장을 내놓지 않고 있다.김유민 기자