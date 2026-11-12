[포착] 유명 축구선수 여친 “헤르페스 재발했다”…‘성병 낙인’ 우려에도 대놓고 사진 올렸다

FC 바르셀로나의 에이스 라민 야말의 연인이자 인플루언서 이네스 가르시아 산토스가 헤르페스 재발을 고백했다. 이네스 가르시아 산토스 인스타그램

FC 바르셀로나의 에이스 라민 야말과 이네스 가르시아 산토스. 이네스 가르시아 산토스 인스타그램

헤르페스 감염으로 입술에 물집이 난 모습. 위 사진은 기사 본문과 직접적인 관련 없음. 123rf

입술 부위에 증상이 나타난 헤르페스 바이러스 감염자 자료사진. 사진은 기사 내용과 직접 관련 없음. 위키피디아

FC 바르셀로나의 에이스 라민 야말의 연인이자 인플루언서인 이네스 가르시아 산토스가 헤르페스 재발을 고백해 화제다.가르시아는 최근 자신의 인스타그램 스토리에 “헤르페스가 재발했다”며 사진을 공개했다.사진에는 가르시아의 코와 콧구멍 주변에 연고 크림이 잔뜩 묻어있는 모습이 담겼다.가르시아는 “헤르페스가 발병한 지 꽤 오랜만이다. 약 1년 전쯤인데 기억하느냐”라면서 “그때는 한 달에 한번은 헤르페스가 올라왔다”고 말했다. 이어 “어제 아침에 일어나보니 코에 헤르페스가 하나 올라왔다. 그래서 24시간 내내 이런 모습으로 지내고 있다”고 고충을 털어놨다.미국 ‘뉴욕 포스트’는 가르시아의 헤르페스 감염 고백 이후 현지에서 쏟아진 긍정적인 반응을 보도했다.매체는 “가르시아처럼 엄청난 팔로워를 보유한 유명인에게 헤르페스 감염은 자칫 사회적 편견이 따르기 쉬워 선뜻 고백하기 어려운 주제”라고 짚었다. 이어 “하지만 가르시아는 이를 숨기지 않고 대중에게 솔직하게 고백했고, 그의 태도에 많은 찬사가 쏟아졌다”고 평가했다.가르시아는 지난 4월부터 야말과 공개 열애를 시작했다. 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 당시 스페인 국가대표로 활약한 야말과 공개적인 애정 행각을 숨기지 않아 이목을 사로잡은 바 있다. 야말의 인기에 힘입어 가르시아 역시 단숨에 502만명이 넘는 팔로워를 거느린 거물급 인플루언서로 발돋움했다.헤르페스는 단순포진바이러스가 일으키는 감염병이다. 크게 HSV-1형과 HSV-2형으로 나뉜다.1형은 주로 입술, 눈 등 허리 위에서 감염을 일으킨다. 2형은 허리 아래, 특히 외음부에서 증상이 발현한다. 모든 연령에서 감염될 수 있으나 젊은 성인에서 주로 발생한다.다만 1형과 2형을 감염 부위별로 완전히 나눌 수는 없다. 최근에는 구강성교 등을 통해 1형과 2형의 교차감염이 일어나는 경우도 있기 때문에 바이러스 유형을 확인하기 전까지 헤르페스 1·2형 중 무엇인지 단정하기 어렵다.헤르페스가 까다로운 이유는 증상이 뚜렷하지 않은 경우가 많기 때문이다. 물집이나 궤양, 통증, 가려움 등이 나타날 수 있지만 여드름, 면도 상처, 단순 피부 트러블로 착각하기 쉽다. 아무 증상이 없는 무증상 감염도 있다.헤르페스 바이러스는 한 번 걸리면 몸 안에 바이러스가 계속 남아 있어 면역력이 떨어지면 재발한다.수포가 발생할 때 가장 전염력이 높지만, 잠복기 도중 무증상인 경우에 전염되기도 한다. 공기를 통해서는 거의 전염되지 않고, 체액이나 병변에서 바이러스가 배출되고 있는 사람과 신체 접촉을 한 경우 감염된다.1형의 경우 식기나 수건을 같이 쓰는 등 손상된 피부나 점막이 바이러스에 노출되면 전염될 수 있다. 상당수는 어린 시절 가족이나 주변 사람과의 비성적 접촉을 통해 감염된다.2형은 주로 성적 접촉을 통해 전염되는 일종의 성병이다. 다만 감염됐다고 해서 상대방에게 반드시 전파되는 것은 아니며, 항바이러스제 복용과 콘돔 사용, 증상이 나타나는 시기의 성접촉 회피 등을 통해 전파 위험을 낮출 수 있다. 임신·출산 역시 감염 사실만으로 불가능해지는 것은 아니지만, 임신부가 감염된 경우 신생아 감염 위험 등을 고려해 의료진과의 상담이 필요하다.헤르페스는 치명적으로 위험한 바이러스는 아니다. 대부분 병변을 깨끗하고 건조하게 유지하는 것만으로도 자연 치유된다. 전문가들은 헤르페스에 부정적인 낙인을 찍는 태도가 오히려 감염 관리를 어렵게 만든다고 지적한다. 감염 사실을 숨기게 만들면 검사와 치료가 늦어지고 파트너와의 대화도 단절된다.1형은 증상이 시작될 때쯤 항바이러스 연고를 사용하거나 먹는 약을 처방받아 치료한다. 2형의 경우 이차적인 세균 감염에 대비해 항생제가 함께 처방되기도 한다.김민지 기자