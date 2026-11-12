폐 이식 기다리다 떠난 아내…남편은 3명 살리고 아내 곁으로

기증자 이청룡 씨와 아내. 한국장기조직기증원 제공.

기증자 이청룡 씨와 아내. 한국장기조직기증원 제공.

폐 이식을 기다리던 아내를 먼저 떠나보낸 60대 남성이 뇌사 장기기증으로 3명에게 새 삶을 선물하고 세상을 떠났다.12일 한국장기조직기증원에 따르면 이청룡(68)씨는 지난달 8일 분당서울대학교병원에서 뇌사 판정을 받은 뒤 간과 양쪽 신장을 기증해 3명의 생명을 살렸다.이씨는 지난 9월 23일 자택에서 넘어진 뒤 이상 증세를 보여 병원으로 이송됐다. 외상성 뇌출혈 진단을 받고 중환자실에서 치료받았지만 상태가 악화해 끝내 의식을 회복하지 못했다.자녀들이 아버지의 장기기증을 결심한 데에는 불과 8개월 전 세상을 떠난 어머니의 사연이 있었다.이씨의 아내는 2011년 간질성 폐 질환을 진단받았다. 2021년 병세가 악화하면서 폐 이식 대기자로 등록했지만, 끝내 기증자를 만나지 못하고 올해 2월 숨졌다.더욱 안타까운 것은 아내가 세상을 떠난 직후 벌어진 일이었다.아들 승선씨가 어머니의 사망 소식을 듣고 집을 나설 준비를 하던 중, 어머니가 다니던 병원에서 폐 기증자가 나타났다는 연락이 걸려 왔다.승선씨는 “어머니가 한두 시간만 더 살아 계셨더라면 이식 수술이라도 받아볼 수 있었을 텐데 하는 생각에 두고두고 안타까웠다”고 당시를 떠올렸다.그는 “이식을 기다리는 환자와 가족의 마음을 누구보다 잘 알기에 아버지의 기증은 마땅히 해야 할 선택이었다”고 말했다.이씨는 평생 가족을 위해 성실하게 살아온 가장이었다. 한 직장에서 30년 가까이 근무한 뒤 정년퇴직했으며, 이후에도 건물 경비원으로 일했다.슬하에 2남 1녀를 둔 이씨에게 가장 큰 즐거움은 가족과 함께 나들이하거나 외식하는 일이었다. 집에서는 아내가 차려 준 음식에 약주 한 잔을 곁들이는 소박한 일상을 좋아했다고 한다.특히 몸이 아파 외출조차 어려워진 아내를 위해 직접 식사를 챙기며 곁을 지켰다. 자녀들에게도 주변 사람들의 어려움을 그냥 지나치지 못하는 따뜻한 아버지로 기억되고 있다.딸 미선씨는 “내가 기억하는 아빠는 친구들이나 주변 사람들에게 법 없이도 살 사람으로 불렸고, 가족들이 맛있다고 한 음식을 기억하고 자주 사다 주신 다정한 아빠였다”고 회상했다.아들 승선씨는 아버지의 뜻을 이어 최근 장기기증 희망 등록을 마쳤다.그는 “장기기증은 하고 싶다고 할 수 있는 일이 아닌데, 아버지는 그 기회를 붙잡고 어머니 곁으로 가셨다”며 “마지막까지 아버지다운 모습이었다”고 말했다.이어 하늘에 계신 부모님을 향해 마지막 인사를 전했다. “동생들 잘 챙기고 아버지 손주들 잘 키울게요. 어머니와 행복하게 계세요. 사랑하고 고맙습니다.”김유민 기자