“나이 먹고 뭐하는 짓” 단풍 맛집 갔다가 경악…결국 “더는 못 참아” [포착]

경기 화담숲 내 자작나무 훼손 행위 잇따라

화담숲 측 “쉽게 안 지워져…법적 조치”

대표적인 단풍 명소인 경기 광주시 화담숲이 수목 훼손 행위로 몸살을 앓고 있다. 스레드·화담숲 인스타그램 캡처

화담숲 내 자작나무에 글씨를 새긴 흔적. 화담숲 인스타그램 캡처

대표적인 단풍 명소인 경기 광주시 화담숲이 수목 훼손 행위로 몸살을 앓고 있다. 화담숲 내 자작나무에 글씨를 새기는 관람객이 잇따르자 운영사 측은 강경 대응에 나서겠다고 경고했다.LG상록재단이 운영하는 화담숲은 11일 공식 소셜미디어(SNS)를 통해 “최근 자작나무숲 내 일부 나무에 날카로운 도구 등으로 글자와 흔적을 새기는 수목 훼손 행위가 확인됐다”고 밝혔다.실제 화담숲 측이 공개한 사진에는 자작나무 껍질 위로 이름과 하트 모양, 영문 이니셜 등이 선명하게 남아 있었다. 돌이나 날카로운 물건 등으로 나무 표면을 긁어 흠집을 낸 것으로 보인다.앞서 스레드에서는 화담숲에서 한 커플이 자작나무에 돌로 글씨를 새기는 모습을 목격했다는 글이 올라오기도 했다.작성자 A씨는 “남자고 여자고 둘 다 자작나무에 돌로 글씨를 새기고 히죽거리며 웃고 있었다”며 “사람들이 지나가면서 다 쳐다봐도 아랑곳하지 않더라”라고 전했다. 그러면서 “무슨 천년의 사랑을 하겠다고 저럴까”라며 “나이도 먹을 만큼 먹었던데”라고 지적했다.이에 대해 화담숲은 “나무껍질에 글씨를 새기거나 상처를 내는 행위는 나무의 생육에 악영향을 줄 수 있으며, 오랜 시간 가꾸어 온 숲의 소중한 자연환경을 훼손하는 행위”라며 “나무에 글자나 그림을 새기거나, 껍질을 벗기고 가지를 꺾는 등 수목을 훼손하는 모든 행위를 금지한다”고 말했다.이어 “수목 훼손 행위가 확인될 경우 별도의 경고 없이 즉시 퇴장 조치하며, 사안에 따라 관련 법령에 의거한 법적 조치를 취할 수 있다”며 “타인의 나무를 훼손하여 재물의 효용을 해하는 행위는 형법 제366조(재물손괴등)에 따라 3년 이하의 징역 또는 700만원 이하의 벌금에 처해질 수 있다”고 경고했다.화담숲은 “자작나무에 새겨진 흔적은 쉽게 지워지지 않으며, 나무가 회복하기까지 오랜 시간이 필요하다”며 “화담숲의 소중한 나무들이 오랫동안 건강하게 자랄 수 있도록 관람객 여러분의 성숙한 관람 예절과 협조를 부탁드린다”고 했다.화담숲은 LG상록재단이 조성·운영하는 생태수목원으로 5만평 규모에 16개 테마원과 4000여종의 식물을 갖추고 있다. 가을이면 내장단풍과 당단풍, 털단풍, 노르웨이단풍 등 다양한 단풍나무가 붉고 노랗게 물들어 예약이 쉽지 않을 정도로 인기가 많다.윤예림 기자