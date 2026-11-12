빅토르 안, 韓예능 출연에…“굳이 러시아인을?” vs “쇼트트랙 최고의 선수” 갑론을박

2014 소치 동계올림픽에서 3관왕을 차지한 빅토르 안(한국명 안현수)의 모습. 소치 연합뉴스

한국 쇼트트랙의 간판 스타였지만 러시아로 귀화한 빅토르 안(41·안현수)이 7년여 만에 국내 예능 프로그램에 출연한다. 유튜브 채널 ‘TV조선’ 스피드퀸 티저 영상 캡처

2022 베이징 동계올림픽 쇼트트랙 남녀 혼성계주 결승에서 1위를 차지한 중국팀의 김선태 감독(왼쪽)과 안현수(러시아명 빅토르 안) 기술코치가 선수들과 기쁨을 나누고 있다. 2022.2.5 연합뉴스

한국 쇼트트랙의 간판스타였지만 러시아로 귀화한 빅토르 안(41·안현수)이 국내 예능 프로그램에 출연한다는 소식이 전해지면서 온라인상에서 갑론을박이 펼쳐지고 있다.지난 10일 TV조선은 빅토르 안이 오는 25일 첫 방송되는 쇼트트랙 예능 프로그램 ‘스피드퀸’에 히든 코치로 합류한다고 밝혔다. 빅토르 안이 국내 예능 프로그램에 등장하는 것은 2019년 1월 종영한 MBC ‘진짜 사나이 300’ 이후 7년 만이다.스피드퀸은 쇼트트랙 선수들이 국가대표 선발전 출전을 목표로 도전하는 과정을 담은 프로그램이다. 전이경 감독과 김아랑 코치 등이 출연하며, 빅토르 안은 전 감독의 제안을 받아 합류한 것으로 알려졌다.공개된 티저 영상에서 빅토르 안은 “안녕하세요 스피드퀸 히든코치를 맡게 된 쇼트트랙 금메달리스트 안현수”라고 본인을 소개하면서 “본인들이 원하는 것보다 더 성장할 수 있도록, 죽기 살기로 해보는 것”이라며 지도자로서의 각오를 밝혔다.온라인 커뮤니티와 소셜미디어(SNS)에는 다양한 의견이 쏟아졌다.빅토르 안의 한국 예능 출연에 부정적인 이들은 “러시아 국적을 가진 사람을 굳이 왜 섭외한 거냐”, “다른 훌륭한 한국 쇼트트랙 선수도 많다”, “한국 국적도 아닌데 국가대표 선발전에 도전하는 선수들을 지도할 자격이 있나” 등의 의견을 내놓았다. 일부는 “방송사는 화제성을 생각해서 국민 정서 무시한 거냐”, “본인이 거절했어야 한다” 등 빅토르 안과 제작진을 지적했다.반면 “쇼트트랙 역사상 최고의 선수긴 하다”, “외국인 지도자라고 생각하면 된다” 등 긍정적인 반응도 나왔다.한편 2006년 토리노 동계올림픽에서 한국 국적으로 3관왕에 오른 빅토르 안은 2011년 러시아로 귀화한 뒤 2014년 소치 동계올림픽에서도 3관왕을 차지했다.2018년 평창 동계올림픽 출전이 무산된 빅토르 안은 2020년 선수 생활을 마무리하고 지도자로 전향했다. 2022년 베이징 동계올림픽에서는 중국 쇼트트랙 대표팀 코치로 활동했다. 2023년에는 경기 성남시청 빙상팀 코치직에 지원하며 국내 복귀를 추진했으나 최종 2배수 후보에 들지 못하며 탈락했다. 당시에도 러시아 귀화 이력을 둘러싼 논란이 다시 불거지며 대중의 관심을 모았다.김민지 기자