“난 성전환자, HIV 양성”…주장해 美 망명 허가받았던 男 ‘충격 근황’ [월드픽]

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미국 뉴저지주에서 출발한 유나이티드항공 여객기에서 폭탄을 터뜨리겠다고 위협하며 조종실 진입을 시도한 남성이 과거 성전환자라는 이유로 본국 송환을 피하고 미국 망명을 허가받았던 것으로 알려졌다.11일(현지시간) 미 뉴욕포스트 등에 따르면 미국 국토안보부 대변인은 로니 알렉산더 고메스 알베르토(34)의 범죄 이력에 폭탄 위협과 테러 위협 관련 중범죄, 공공질서 위반 등이 포함돼 있다고 밝혔다.온두라스 출신 고메스 알베르토는 지난 10일 루이지애나주 루이 암스트롱 뉴올리언스 국제공항에서 제퍼슨 패리시 보안관실에 체포됐다.그는 뉴저지주 뉴어크에서 출발해 뉴올리언스로 향하던 유나이티드항공 2174편에서 조종실에 난입하려 하고 폭탄을 소지하고 있다고 위협한 혐의를 받는다.당시 승객 46명과 승무원 6명은 모두 무사히 뉴올리언스에 도착했다.항공 교통관제(ATC) 녹음에는 승무원들이 항공기를 안전하게 착륙시키기 위해 그를 기내 뒤쪽으로 유도했고, 이후 그가 뒷좌석 부근에서 제압됐다는 내용이 담겼다.현지 당국 관계자는 녹음에서 “그는 조종실에 접근하려 하기 전 검은색 옷으로 갈아입었다”고 전했다.고메스 알베르토는 미국에서 두 차례 체포돼 추방된 전력이 있다. 미 이민 당국에 따르면 그는 2011년 9월 텍사스주 인근에서 처음 적발돼 추방됐으며, 2014년 10월에는 뉴멕시코주에서 다시 체포돼 본국으로 송환됐다.그러나 2019년 세 번째로 미국에 입국한 뒤 성전환자라는 이유로 온두라스에서 박해받을 우려가 있다고 주장했고, 이듬해인 2020년 망명을 허가받았다.당시 그는 자신의 성적 지향 때문에 온두라스에서 표적이 될 수 있다며 연방 당국에 자신이 인간면역결핍바이러스(HIV) 양성 판정을 받았다고도 진술한 것으로 전해졌다.미국 국토안보부 대변인은 고메스 알베르토의 체포 이후 성명을 통해 “도널드 트럼프 미국 대통령과 멀린 국토안보부 장관 체제에서 범죄를 저지른 불법 이민자는 미국에서 환영받지 못한다”고 강조했다.하승연 기자