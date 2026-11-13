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[김동완의 오늘의 운세] 2026년 11월 15일

입력 2026 11 13 01:29 수정 2026 11 13 01:29
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36년생 : 즉흥적인 발상은 금물이다.

48년생 : 수입이 생겨 넉넉한 하루다.

60년생 : 욕심이 화를 부른다.

72년생 : 돈이 나가니 조심하라.

84년생 : 어려운 이웃을 도우면 대길이다.

96년생 : 충동적으로 행동하지 마라.



37년생 : 매사에 신중을 요한다.

49년생 : 욕심부리면 손해만 본다.

61년생 : 작은 수입이 생기니 잘 간직하라.

73년생 : 노력만큼 소득을 기대하기 어렵다.

85년생 : 생활에 변화를 주어 보라.

97년생 : 작은 것도 소중히 하라.

호랑이

38년생 : 아랫사람으로 인한 손해를 입는다.

50년생 : 금전 지출이 많은 날이다.

62년생 : 뜻밖의 조력자가 나타난다.

74년생 : 욕심만 버리면 마음이 편하다.

86년생 : 장기적인 투자는 금물이다.

98년생 : 지출을 줄여라.

토끼

39년생 : 즐거움이 있는 대길한 날이다.

51년생 : 동쪽에서 귀인이 와서 돕는다.

63년생 : 마음의 안정이 가장 중요하다.

75년생 : 조급하게 서두르면 건강을 해친다.

87년생 : 나쁜 것은 가고 기쁜 일이 넘친다.

99년생 : 마음을 편히 가져라.



40년생 : 주머니 사정이 넉넉해진다.

52년생 : 웃음이 끊이지 않는다.

64년생 : 결단을 잘 내려야 한다.

76년생 : 남에게 맡기면 실패수가 있다.

88년생 : 새 사람만 조심하면 행운수다.

00년생 : 내 일은 직접 챙겨라.



41년생 : 어렵던 일이 도움으로 해결된다.

53년생 : 행운과 명예가 함께한다.

65년생 : 마음을 열고 사람을 대하라.

77년생 : 무리하면 다툼이 생긴다.

89년생 : 기초를 튼튼히 다져라.

01년생 : 기본기를 다져라.



42년생 : 좋은 운이 들어 분위기가 즐겁다.

54년생 : 노력만이 성공의 지름길이다.

66년생 : 웃어른께 안부 전화를 드려라.

78년생 : 작지만 소득이 있어 기쁘다.

90년생 : 귀인을 만나 큰 도움을 받는다.

02년생 : 만족할 만한 결과 나온다.



43년생 : 아랫사람의 도움으로 해결된다.

55년생 : 믿는 사람과 의논하라.

67년생 : 진솔한 마음으로 임하라.

79년생 : 자존심을 버리고 도움을 받아라.

91년생 : 밤길을 조심하라.

03년생 : 움직이면 해답이 있겠다.

원숭이

44년생 : 약속이나 일이 꼬이기 시작한다.

56년생 : 집안에 부귀가 가득하다.

68년생 : 주변에서 인기를 얻는다.

80년생 : 약속이 미루어지거나 재물이 나간다.

92년생 : 과거에 얽매이지 마라.

04년생 : 지난 일은 잊어라.



45년생 : 수고한 만큼 큰 성과가 있다.

57년생 : 계획대로 일이 추진된다.

69년생 : 재물이 들어와 풍요롭다.

81년생 : 한 가지 일에 너무 집착하지 마라.

93년생 : 중요한 일은 뒤로 미루어라.

05년생 : 집착을 버려라.



46년생 : 가족과 의견이 달라 고민한다.

58년생 : 가족과 시간을 보내라.

70년생 : 가까운 사람과의 약속을 지켜라.

82년생 : 작은 실수로 망신수가 있다.

94년생 : 윗사람의 충고를 받아들여라.

06년생 : 실수를 조심하라.

돼지

47년생 : 자포자기하면 위험하다.

59년생 : 기대가 크면 실망도 큰 법이다.

71년생 : 일이 꼬이고 어려워진다.

83년생 : 귀인을 만나 만사형통이다.

95년생 : 재물을 잃거나 구설에 오른다.

07년생 : 포기하지 마라.
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