“시험 망쳤는데 오히려 칭찬받았다”…AI 커닝 시대의 역설

제물포고·동탄국제고 무감독 시험으로 주목

“양심의 1점이 부정의 100점보다 명예롭다”

우리 학교 전통은 ‘무감독 양심 시험’

경기 화성시 동탄국제고등학교는 2011년 개교 이래 매년 학기별 1·2차 지필평가를 학생들의 양심에 따라 시험 감독을 두지 않는 방식으로 진행하고 있다. 뉴시스

선서하는 제물포고 학생들. 제물포고 제공

인공지능(AI)과 초소형 카메라를 이용한 시험 부정행위가 사회적 문제로 떠오른 가운데, 70년째 감독 교사 없이 시험을 치르는 고등학교가 주목받고 있다.학생들은 “양심의 1점은 부정의 100점보다 명예롭다”는 구호를 외친 뒤 감독관 없는 교실에서 시험을 치른다.17일 교육계에 따르면 인천 제물포고등학교는 1956년부터 학생들의 양심과 자율성을 바탕으로 한 ‘무감독 시험제도’를 운영하고 있다.시험 풍경부터 남다르다. 학생들은 1교시 시험 시작 5분 전 다 함께 손을 들고 “무감독 시험은 우리 학교의 자랑”이라는 선서를 한다. 이어 “양심의 1점은 부정의 100점보다 명예롭다”는 구호를 외친다.시험이 시작되면 담당 교사는 시험지와 답안지를 나눠준 뒤 교실 밖으로 나간다. 학생들은 약 35분간 감독 교사 없이 시험을 치르고, 교사는 시험 종료 10분 전쯤 돌아와 답안지를 회수한다.시험이 끝난 뒤에는 모든 학생이 ‘양심의 소리’라는 설문지를 작성한다. 시험 중 부정행위가 있었는지, 무감독 시험제도를 어떻게 생각하는지 등을 스스로 돌아보는 과정이다. 학교 측은 현재까지 설문조사에서 특별한 문제는 확인되지 않았다고 설명했다.이 같은 전통은 한국전쟁 직후인 1954년 제물포고 초대 교장으로 부임한 독립운동가이자 교육자 길영희 선생(1900~1984)의 교육 철학에서 시작됐다.길 교장은 ‘학식은 사회의 등불, 양심은 민족의 소금’이라는 교훈을 바탕으로 성적보다 학생들의 정직함과 양심을 중시했다. 이를 실천하기 위해 1956년 1학기 중간고사부터 감독 교사 없이 시험을 치르는 제도를 도입했다.첫 시험 결과는 예상 밖이었다. 당시 전교생 569명 가운데 53명이 60점 이하의 점수를 받아 낙제한 것이다.그러나 길 교장은 이들을 꾸짖기는커녕 전교생 앞에 불러 세워 “제군들이야말로 믿음직한 한국의 학도”라며 오히려 칭찬했다. 부정행위의 유혹을 이겨내고 정직하게 시험을 치른 태도를 높이 평가한 것이다.이어 “다음에 더 열심히 노력해 진급하라”고 격려했고, 낙제했던 학생 53명은 다음 학기에 모두 시험을 통과한 것으로 전해졌다.이후 무감독 시험은 제물포고를 상징하는 전통으로 자리 잡았다. 대학 입시 경쟁이 치열해지면서 내신 성적의 형평성과 공정성 문제가 제기돼 존폐 논란을 겪기도 했지만, 학생과 학부모, 교사, 동문들의 의견을 수렴해 제도를 유지해 왔다.학생들의 양심에 시험을 맡기는 학교는 제물포고뿐만이 아니다.경기 화성시 동탄국제고등학교도 2011년 개교 이후 매년 학기별 1·2차 지필평가를 감독관 없는 ‘무감독 양심 시험’으로 치르고 있다. 지난 4월 30일에도 학생들은 감독 교사가 없는 교실에서 1차 지필평가를 치렀다.제물포고 역시 AI 시대에도 학생에 대한 신뢰를 바탕으로 무감독 시험을 이어가겠다는 입장이다. 다만 스마트기기 반입을 차단하는 등 부정행위 예방 조치는 강화할 방침이다.이덕한 제물포고 교장은 “AI와 스마트기기의 발전으로 언제든 쉽게 부정행위 유혹에 빠질 수 있는 상황이지만, 본질은 학생들을 믿는 것”이라며 “자율성과 양심을 바탕으로 한 교육적 실천을 이어가겠다”고 밝혔다.김유민 기자