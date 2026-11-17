“가족사진 찍고 260만원 냈습니다” 원본 빌미로 액자 강매…또 당했다 [사연잇슈]

촬영 전 가격 안내 없어

“안 고르면 원본 폐기”…취소 연락에도 묵묵부답

가족사진 자료 이미지. 아이클릭아트

사진관 스튜디오 자료사진. 아이클릭아트

가족사진을 약 5만원에 찍을 수 있다는 온라인 광고를 보고 촬영을 갔다가 715만원을 결제했다는 한 소비자의 사연이 전해졌다. 네이트 판 캡처

가족사진을 촬영한 뒤 액자 구매 비용으로 260만원을 결제했다는 한 소비자의 사연이 전해졌다. 촬영 전에는 별다른 가격 안내가 없었지만, 촬영을 마친 뒤 원본 파일을 받으려면 고가의 액자를 구매해야 한다는 말을 들었다는 주장이다.지난 16일 한 온라인 커뮤니티에는 ‘가족사진 사진관에서 260 결제했어요’라는 제목의 글이 올라왔다.작성자 A씨는 양가 부모의 뜻에 따라 가족사진을 찍기 위해 사진관에 미리 예약했다고 밝혔다. 이른바 무료 촬영 이벤트에 응모한 것이 아니라, 온라인 리뷰 등을 살펴본 뒤 나름대로 평판이 있는 스튜디오를 선택했다는 설명이다.A씨는 “의상은 사전에 이야기해서 모두 통일했고, 메이크업은 일절 하지 않았다”며 “정말 가서 사진만 찍었다. 배경도 그냥 흰 배경이었다”고 전했다.그에 따르면 스튜디오 측은 촬영한 사진을 보여주기 위해 가족들을 별도의 방으로 안내한 뒤 액자를 고르도록 했다. 벽에 걸린 가격표를 확인하자 작은 A4 크기 액자는 약 30만원, 70×50㎝ 정도로 보이는 중간 크기 액자는 약 100만원에 달했다.A씨는 “도무지 믿기지 않는 가격이었다”며 “거기다가 원본도 주지 않는다고 하더라. 액자를 고르지 않으면 원본도 당일 모두 버린다고 했다”고 주장했다.결국 양가 가족이 모두 모인 상황에서 촬영을 마친 데다 시간을 다시 맞추기도 어려워 울며 겨자 먹기로 결제했다. A씨가 지불한 금액은 약 260만원에 이르는 것으로 전해졌다.A씨는 원본 파일을 별도로 구매하는 것도 불가능했다며 사실상 액자 구매를 강요받은 것 아니냐고 토로했다.그는 “보통 이런 가격대에 원본을 따로 결제할 수 없는 게 맞느냐”며 “바로 다음 날 뒤늦게라도 너무 아닌 것 같아 액자 제작 전에 취소하려고 전화를 걸었는데 계속 무시하고 있다”고 답답함을 호소했다.이후 A씨는 추가 글을 올려 결제 당시 상황을 조금 더 자세히 설명했다.그는 “비용을 어떻게 200만원 넘게 냈느냐는 분들이 계신데, 이미 예약한 사람이 사전에 선입금을 한 상태였다고 한다”며 “그게 전체 비용인 줄 알았다고 한다”고 밝혔다.촬영을 예약한 가족은 선입금한 금액이 최종 비용이라고 생각했지만, 촬영이 끝난 뒤 액자 등 추가 비용이 제시됐다는 것이다.A씨는 “혼자였다면 박차고 나가고 싶었는데 연장자인 분이 돈을 내시려고 해서 결국 제가 냈다”며 “아마 이런 걸 노리고 하는 상술이겠죠”라고 했다.그러면서 “제가 직접 예약했어야 했는데 가족에게 예약을 맡기고 스튜디오를 사전에 확인하지 못한 제 잘못”이라며 자책하기도 했다.다른 소비자들을 향해서는 “사진 스튜디오를 예약할 때 액자나 원본 파일 관련 내용을 얼버무린다면 꼭 걸러달라”고 당부했다.사연을 접한 누리꾼들은 “가족들이 다 모인 상황을 이용한 악질적인 강매 아니냐”, “나이 드신 부모님 모시고 가면 분위기 때문에 거절하기 어렵다”, “우리 가족도 비슷한 일을 당해 500만원을 결제했다”, “10년도 넘은 수법인데 아직도 이런 일이 벌어지느냐” 등의 반응을 보였다.한 누리꾼은 “끝까지 구매하지 않겠다고 했더니 사진관 직원의 표정과 말투가 달라졌다”며 비슷한 경험을 털어놓기도 했다.앞서 지난 8월에도 가족사진 촬영 후 고액 결제를 요구받았다는 사연이 전해진 바 있다.지난 8월 17일 온라인 커뮤니티에 가족사진을 4만 9000원에 찍을 수 있다는 광고를 보고 예약했다가 715만원을 결제했다는 사연이 올라왔다.당시 작성자는 5인 가족 촬영을 예약하면서 4만 9000원을 선입금했고, 촬영 당일 한복 대여와 헤어·메이크업 등을 추가해 사진 촬영을 마쳤다.그러나 촬영이 끝난 뒤 사진을 고르는 과정에서 스튜디오 측은 원본 파일만 별도로 판매하지 않는다며 원본을 받으려면 600만원 이상을 결제해야 한다고 안내했다. 결국 의상·메이크업 비용 15만원과 앨범·액자 비용 700만원을 합쳐 총 715만원을 결제했다는 게 작성자의 주장이었다.이후 작성자가 환불을 요구하자 업체 측은 원본 파일을 이미 보냈기 때문에 환불이 불가능하다고 답했다. 하지만 소비자원 신고와 법적 대응을 언급하자 원본 파일만 400만원에 제공하거나 기존 구성을 500만원에 맞춰주겠다는 제안을 했다고 전해져 논란이 됐다.가족사진 촬영 후 원본 파일이나 액자·앨범 비용을 둘러싼 소비자 분쟁은 꾸준히 발생하고 있다.한국소비자원이 2025년 4월 발표한 자료에 따르면 2022년부터 2025년 1분기까지 접수된 사진 촬영 관련 피해구제 신청은 총 1228건이었다. 이 가운데 무료 촬영 상술과 관련된 사례는 182건으로 전체의 14.8%를 차지했다.특히 무료 촬영 상술 관련 피해구제 신청 가운데 계약 해제와 관련된 사례가 75.3%(137건)에 달했다. 피해 금액이 확인된 172건 중에서는 50만원 이상 고액 계약이 47.1%를 차지했으며 평균 계약 금액은 75만원이었다.한국소비자원은 사진 촬영을 예약하기 전 촬영 비용뿐 아니라 원본 파일 제공 여부와 앨범·액자 제작비 등 추가 비용, 계약 해제 조건 등을 구체적으로 확인하고 예약 문자와 계약서 등 증빙자료를 보관할 것을 당부했다.소비자분쟁해결기준에 따르면 사진 원판의 인도 여부는 사전 계약에 따라 결정된다. 촬영 당시 원판을 제공하지 않기로 별도 계약했다면 인도를 요구하기 어렵지만, 원판 제공 여부를 별도로 약정하지 않았다면 디지털 사진 파일은 인도하되 저장 매체 등 전달에 필요한 실비를 부담하도록 규정하고 있다.이보희 기자