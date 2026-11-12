“20평 아파트 단돈 2000원에 샀습니다”…경매서 낙찰받은 男 “별장으로 쓸 것” [월드픽]

中 경매서 68㎡ 아파트 11위안에 낙찰

실제 시세는 4만위안대…플랫폼이 차액 보전

중국의 최대 쇼핑 축제인 광군제(11월 11일)를 앞두고 한 남성이 2000원 남짓한 돈으로 아파트를 구매해 화제다. 경매 플랫폼 캡처

중국의 최대 쇼핑 축제인 광군제(11월 11일)를 앞두고 한 남성이 2000원 남짓한 돈으로 아파트를 구매해 화제다. 경매 플랫폼 캡처

중국의 최대 쇼핑 축제인 광군제(11월 11일)를 앞두고 한 남성이 2000원 남짓한 돈으로 아파트를 구매해 화제다. 경매 플랫폼 캡처

중국의 최대 쇼핑 축제인 광군제(11월 11일)를 앞두고 한 남성이 2000원 남짓한 돈으로 아파트를 구매해 화제다.11일(현지시간) 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 중국 동부 지역에 거주하는 한 남성은 최근 중국 동북부 헤이룽장성 허강시에 있는 아파트 한 채를 11위안(약 2200원)에 구매했다.해당 주택은 허강시 궁눙구 베이궈밍주 1기 아파트 단지에 있는 전용면적이 아닌 건축면적 기준 68.36㎡(약 20평) 규모의 주택이다. 방 2개로 구성됐으며 7층 건물의 최상층에 자리 잡고 있다.이번 거래는 중국 전자상거래 업체 알리바바가 운영하는 온라인 자산 경매 플랫폼 ‘알리 자산’에서 진행됐다.중국 매체 펑파이신문과 제일재경 등에 따르면 해당 주택의 경매는 지난 5일 오후 3시 시작됐다. 최초 입찰가는 1위안이었으며, 한 차례 입찰할 때마다 0.01위안씩 가격을 올리는 방식이었다.특이한 점은 입찰 가격이 11위안에 도달하면 경매가 종료되고, 가장 먼저 해당 가격을 제시한 사람이 주택을 가져가는 방식이었다는 것이다.이날 경매에는 무려 1677명이 참여 신청을 했고, 총 1001차례의 입찰이 이뤄졌다. 결국 경매 시작 약 2분 20초 만에 한 저장성 출신 남성이 11위안에 주택을 낙찰받았다.이번 경매는 알리 자산이 광군제를 맞아 마련한 ‘11위안에 휴양용 주택 잡기’ 행사로, 주택의 실제 가격과 구매자가 지불하는 금액 사이의 차액을 플랫폼이 보전하는 방식이었다.해당 주택의 시장 가격은 약 4만 위안(약 800만원)으로 알려졌다. 구매자는 낙찰 대금 11위안 외에도 소유권 이전 과정에서 약 2000위안(약 40만원)의 취득 관련 세금을 부담해야 한다.이번 행사를 담당한 경매업체 관계자는 현지 매체에 해당 주택이 실제 거래와 소유권 이전이 가능한 중고 주택이며, 법원에서 압류 자산을 처분하는 사법 경매 물건은 아니라고 설명했다.낙찰자 역시 허강으로 이주해 정착할 계획은 없는 것으로 전해졌다. 현지 매체와의 인터뷰에서 그는 겨울철 중국 동북부의 설경을 즐기러 갈 때 휴양용 주택으로 활용할 계획이라고 밝혔다.이번 거래를 둘러싸고 중국 온라인에서는 엇갈린 반응이 이어졌다. 일부 누리꾼은 파격적인 가격에 주목하며 놀라움을 나타냈지만, 실제 거주하지 않는 주택을 소유할 경우 유지·관리 비용이 오히려 부담이 될 수 있다는 지적도 나왔다.한 누리꾼은 “거의 거주하지 않는다면 매년 발생하는 관리비는 불필요한 부담이 될 것”이라고 했다. 또 다른 누리꾼은 “1달러에 성을 사는 것과 같다. 소유하는 데는 돈이 거의 들지 않지만 유지하는 것은 불가능하다”고 꼬집었다.법률 전문가들도 초저가 부동산 거래에 신중해야 한다고 경고했다. 베이징 진수 법률사무소의 왕위천 변호사는 저렴한 주택일수록 소유권 관계가 불분명하거나 미납 세금과 관리비가 남아 있을 가능성을 살펴야 한다고 지적했다. 거래 이후 법적 분쟁이 발생하면 주택 구매 가격보다 훨씬 큰 소송 비용을 부담할 수도 있다는 설명이다.펑파이신문은 이번 행사가 일반적인 경매의 핵심 원칙인 최고가 낙찰 방식과 다르다는 점을 지적했다. 11위안이라는 상한가를 먼저 제시한 사람이 주택을 가져가는 구조인 만큼, 사실상 경매보다는 추첨에 가까운 판촉 행사라는 것이다.논란이 확산하면서 알리 자산 플랫폼이 준비했던 두 번째 허강 주택 판매 행사도 중단됐다. 당초 해당 주택은 지난 10일 1위안부터 입찰을 시작해 11위안에 판매될 예정이었으나, 플랫폼에는 ‘위탁자 신청에 따른 중단’이라고 표시됐다.한편 이번 행사의 배경이 된 허강은 중국에서 이른바 ‘집값이 싼 도시’로 유명하다.헤이룽장성 북동부에 자리 잡은 허강은 과거 석탄 산업을 중심으로 성장한 도시다. 그러나 석탄 산업이 쇠퇴하고 인구 유출이 이어지면서 부동산 가격이 크게 낮아졌고, 한때 수만 위안이면 집을 살 수 있는 도시로 중국 온라인에서 주목받았다.이보희 기자