[서울데이터랩] 미 증시 일제히 상승 마감…반도체 급등에 나스닥 1.60%↑

11일(현지시간) 미국 증시는 기술주와 반도체주 강세에 힘입어 주요 지수가 일제히 상승 마감했다. 반면 일부 대형 플랫폼주와 소프트웨어주는 종목별 차별화 흐름을 보였다.이날 다우존스는 전장보다 254.60포인트(0.49%) 오른 5만 2486.49에 거래를 마쳤다. S＆P 500은 98.45포인트(1.31%) 상승한 7619.38, 나스닥 종합은 400.31포인트(1.60%) 뛴 2만 5466.19를 기록했다. 대형 기술주 비중이 높은 나스닥100은 633.46포인트(2.28%) 오른 2만 8374.25로 마감했고, 필라델피아 반도체 지수는 565.78포인트(5.66%) 급등한 1만 564.11을 나타냈다.투자심리는 전반적으로 개선됐다. 시장의 공포지수로 불리는 VIX는 1.92포인트(9.87%) 내린 17.54를 기록해 위험선호 심리 회복을 시사했다.종목별로는 반도체 업종의 강세가 두드러졌다. 나스닥 시가총액 상위 종목 가운데 엔비디아는 2.87% 오른 173.73달러, 브로드컴은 3.99% 상승한 345.22달러에 마감했다. AMD는 7.32% 뛴 552.90달러, 인텔은 7.52% 오른 62.50달러를 기록했고, 어플라이드 머티어리얼즈도 6.05% 상승했다. 마이크론 테크놀로지는 11.89% 급등한 811.30달러로 강한 흐름을 보였으며, SK하이닉스 ADR도 9.71% 올랐다. 뉴욕증시 상위 종목으로 분류된 TSMC ADR 역시 4.25% 상승했다.대형 기술주 흐름은 엇갈렸다. 애플은 2.04% 오른 355.63달러, 알파벳 Class A와 Class C는 각각 2.11%, 2.00% 상승했다. 테슬라도 2.91% 오르며 강세를 보였다. 반면 마이크로소프트는 2.26% 내린 521.13달러, 아마존은 1.74% 하락한 266.17달러, 메타는 1.97% 밀린 628.77달러로 장을 마쳤다.뉴욕증시 대형주 가운데서는 오라클의 상승세가 돋보였다. 오라클은 8.83% 오른 128.40달러를 기록했다. 엑슨모빌은 1.36%, 셰브론은 0.98% 상승했고, GE 에어로스페이스도 1.43% 올랐다. 금융주에서는 제이피모간체이스가 0.39% 상승했고 버크셔 해서웨이 Class B는 0.83% 올랐다. 반면 존슨앤드존슨은 0.13%, P＆G는 0.60%, 머크는 0.60%, 유나이티드헬스 그룹은 0.54% 각각 하락했다.거래대금 기준으로도 반도체와 대형 기술주에 자금이 집중됐다. 엔비디아의 거래대금은 463억 달러에 달했고, AMD 233억 달러, 마이크론 283억 달러, 애플 116억 달러, 브로드컴 113억 달러를 기록했다. 뉴욕증시에서는 오라클이 43.3억 달러의 거래대금을 기록하며 활발한 매매가 이어졌다.이날 미국 증시는 반도체 업종의 강한 랠리가 지수 전반의 상승을 이끌었고, 특히 나스닥과 반도체 관련 지수의 상승폭이 두드러지는 장세로 마감했다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자