“피해 가, 개××야” 도로 달리던 러너, 경적 울리자 욕설…“혐오 대상 될 수도”[이슈픽]

제주서 차도 달리던 남성, 운전자에 되레 욕설

‘비매너·민폐’ 러너 논란으로 확산

제주에서 차도를 달리던 남성이 경적을 울린 운전자에게 욕설을 하는 영상이 공개됐다. 온라인 커뮤니티

제주에서 차도를 달리던 남성이 경적을 울린 운전자에게 욕설을 하는 영상이 공개됐다. 온라인 커뮤니티

서울 여의도공원에 설치된 안내문. 온라인 커뮤니티

29일 오전 인천 서구 로봇랜드 인근에서 열린 2026 청라하늘대교 마라톤대회에 참가한 사람들이 힘차게 출발하고 있다. 2026.3.29. 도준석 전문기자

제주에서 차도를 달리던 남성이 경적을 울린 운전자에게 욕설을 하는 영상이 공개되며 일부 러너들의 도로 이용 행태에 대한 지적이 나오고 있다.최근 한 온라인 커뮤니티에는 ‘제주도 여행 중 만난 러너’라는 제목의 글과 함께 차량 블랙박스 영상이 올라왔다.작성자 A씨는 지난 9월 말 초등학생 자녀를 포함한 가족과 제주도에서 일주일간 머물며 여행하던 중 황당한 일을 겪었다고 밝혔다.당시 A씨는 인도가 아닌 차도에서 달리는 한 남성을 발견했다. 해당 도로는 곡선 구간이어서 반대편에서 접근하는 차량을 확인하기 어려웠고, 중앙선을 넘어 남성을 피해 가는 것도 위험한 상황이었다.평소 러닝을 즐긴다는 A씨는 처음 남성을 봤을 때만 해도 아내에게 “멋있다. 나도 나중에 나이 먹어서 저렇게 살아야지”라고 말했다고 한다.그러나 남성은 점차 도로 안쪽으로 들어와 달렸고, 전기차를 운전하던 A씨는 차량 주행 소리가 작아 남성이 차를 인지하지 못할 수 있다고 생각해 경적을 울렸다.그러자 남성은 “피해 가면 되잖아, 개××야”라며 욕설을 했다는 게 A씨의 주장이다.A씨는 “초등학생 자녀들이 차에 타고 있어 더 이상 대응하지 않고 조용히 지나쳤다”며 “러닝이 무슨 권리인 것처럼 차도까지 침범해 달리는 게 맞느냐”고 토로했다.이어 “본인이 잘못해 놓고 되레 욕설까지 하니 기분이 상할 수밖에 없었다”고 덧붙였다.사연을 접한 누리꾼들은 “제주도에 뛸 곳이 얼마나 많은데 굳이 차도에서 뛰느냐”, “러닝 자체가 문제가 아니라 배려 없는 태도가 문제”, “운전자와 러너 모두 안전을 생각해야 한다” 등의 반응을 보였다.일부 러너의 부주의한 행동을 둘러싼 논란은 이번이 처음이 아니다.러닝 크루가 늘면서 일부 러너들이 좁은 보행로를 무리 지어 달리거나 보행자에게 길을 비키라고 요구하는 등의 행태가 문제로 제기된 바 있다. 보행로를 벗어나 자전거도로 등을 넘나드는 러너를 일컫는 ‘런라니’라는 신조어까지 등장했다.일부 지방자치단체는 러너와 보행자 간 갈등을 줄이기 위해 단체 달리기 인원을 제한하거나 한 줄 달리기를 권고하는 등 대책을 내놓기도 했다.러닝 인기가 높아지면서 개인의 달리기뿐 아니라 대규모 마라톤 대회도 교통 혼잡과 시민 불편의 원인으로 지목되고 있다.실제 서울 도심에서는 주말마다 마라톤 대회가 열리면서 도로 통제와 대중교통 우회 문제가 반복되고 있다.앞서 오세훈 서울시장은 지난 2일 페이스북을 통해 내년 마라톤 대회의 코스와 일정을 원점에서 다시 협의하겠다고 밝혔다.오 시장은 지난 1일 열린 마라톤 대회로 광화문에서 올림픽공원까지, 상암에서 여의도까지 주요 도로가 통제됐고 시내버스 190개 노선이 우회했다고 설명했다.서울시는 올해 초 마라톤 가이드라인을 마련해 시 후원 대회를 지난해 15개에서 올해 7개로 절반 이상 줄이고, 출발 시간을 오전 7시 30분 이전으로 앞당기는 한편 장소별 참가 인원 상한도 설정했다.그러나 중앙정부가 후원하는 대회가 지난해 1개에서 올해 23개로 늘어나면서 올해 대규모 교통 통제 횟수는 30차례를 넘어섰다는 게 오 시장의 설명이다.마라톤 대회에 직접 참가하는 러너들 사이에서도 도심 대회 축소에 찬성하는 목소리가 높은 것으로 나타났다.11일 러닝 훈련소 인피니트 오퍼튜니티와 홍보법인 동서남북이 발표한 ‘트렌드 나침반: 마라톤 대회 편’ 조사 결과에 따르면 최근 2년간 마라톤 대회에 참가한 경험이 있는 러너 508명 가운데 89%가 서울 도심 마라톤 대회 축소 정책에 찬성한다고 답했다.이번 조사는 지난달 24일부터 이달 4일까지 온·오프라인 방식으로 진행됐다.러너들이 가장 시급하게 개선해야 할 과제로 꼽은 것은 ‘병목 현상이 발생하지 않도록 적정 참가 인원을 유지하는 것’이었다. 응답자의 38%가 이를 선택했다.이어 신속한 물품 보관 및 수령이 21%로 뒤를 이었고, 쓰레기 정리 인력 확충 17%, 간이 화장실 설치 확대 12%, 응급 의료진 배치 확대 8%, 충분한 급수 및 간식 제공 4% 순이었다.참가 인원을 절반으로 줄이는 대신 참가비를 두 배로 올려 대회 운영 품질을 높이는 방안에 대해서는 반대가 53%로 찬성 47%보다 많았다. 참가비 인상만으로 실제 운영 수준이 개선될지 확신하기 어렵다는 의견이 반영된 것으로 풀이된다.유승훈 동서남북 대표는 “마라톤에 관심 없는 시민 수백만 명의 배려로 도심 대회가 열린다는 것을 잊는 순간 러닝 문화는 혐오 대상으로 전락할 수 있다”며 “러닝 문화 산업이 지속적으로 발전하려면 깔끔한 뒷정리와 치밀한 안전 관리 등 행동에 기반한 위기관리 커뮤니케이션이 필요하다”고 강조했다.한편 도로교통법 제8조는 보도와 차도가 구분된 도로에서 보행자는 원칙적으로 보도로 통행하도록 규정하고 있다. 보도와 차도가 구분되지 않은 도로에서는 길가장자리 또는 길가장자리구역으로 통행해야 한다. 다만 보행자우선도로 등 법에서 정한 예외도 있다.이보희 기자