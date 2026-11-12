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“엔비디아 이사회, 젠슨황 해임 추진”…이르면 오늘 회의

김민지 기자
김민지 기자
입력 2026 11 12 07:45 수정 2026 11 12 09:51
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젠슨황 엔비디아 CEO.
젠슨황 엔비디아 CEO.


엔비디아 이사회가 젠슨 황 최고경영자(CEO)의 해임을 준비하고 있다는 외신 보도가 나왔다.

11일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 사안에 정통한 관계자들을 인용해 엔비디아 이사회가 이르면 이날 회의를 열어 황 CEO의 거취를 결정할 예정이라고 전했다.

이사회의 해임안 추진은 황 CEO가 중국 스파이 의혹을 받는 여성과의 불륜을 인정한 데 이어 자신의 직속 부하인 엔비디아 여성 임원과도 혼외관계를 맺었다는 의혹이 추가로 제기된 가운데 나왔다.

앞서 엔비디아 이사회는 황 CEO의 불륜 의혹에 대한 조사에 착수하면서도 해임 문제에는 신중한 태도를 보여왔다. 그러나 추가 의혹이 불거지면서 해임을 추진하는 쪽으로 입장을 선회한 것으로 보인다.

김민지 기자
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