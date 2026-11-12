“방송? 유튜브가 훨씬 많이 번다” 261만 유튜버 빠니보틀 고백…상위 1% 얼마 벌길래 [이슈픽]
구독자 261만명을 보유한 여행 유튜버 빠니보틀(39·본명 박재한)이 높은 수입을 얻을 수 있는 유튜브 활동 대신 방송 출연을 늘린 이유에 대해 고백했다.
지난 10일 유튜브 채널 ‘강지영의 동그라미’에는 빠니보틀과 전 프로바둑기사 이세돌이 게스트로 출연한 ‘반골 클럽 1부’ 영상이 공개됐다.
영상에서 강지영은 빠니보틀의 출연에 놀라워하며 “방송 출연에 본인의 기준이 있을 것 같았다”라고 이야기했다.
이에 빠니보틀은 자신을 둘러싼 오해를 언급했다. 그는 “많은 분들이 ‘돈 벌려고 여행은 안 가고 맨날 방송만 한다’고 생각하시는데 유튜브가 훨씬 돈을 많이 번다”고 솔직하게 말했다.
실제 방송에 출연하는 이유는 수익보다 재미에 가깝다고 했다. 빠니보틀은 “방송을 왜 하냐고 물어보면 저는 재미 위주로 한다”며 “여행은 제가 워낙 많이 가서 요즘에는 예전만큼 재미를 못 느끼고 있다”고 고백했다.
이어 “방송은 안 해 본 것들을 많이 하고 여행 아닌 것들을 건드리니까 재밌어서 좀 많이 나가는 편”이라면서 “그러다 보니까 요즘에 돈을 좀 많이 못 벌어 가지고 다시 이제 유튜브를 좀 해야 한다”고 너스레를 떨어 웃음을 안겼다.
한편 빠니보틀은 대한민국의 여행 유튜버이자 방송인으로, 세계 각국을 여행하며 현지의 문화와 사람들, 다양한 경험을 생생하게 전달하는 콘텐츠를 선보이고 있다.
2012년 유튜브 채널을 개설했으며, 현재 약 261만명의 구독자를 보유하고 있다. 최근에는 MBC 예능 프로그램 ‘태어난 김에 세계일주’ 시리즈와 넷플릭스 예능 ‘더 인플루언서’ 등에 출연하며 방송 활동으로도 영역을 넓혔다.
상위 1% 유튜버 ‘평균 13억’…양극화 심해유튜버 같은 1인 미디어 콘텐츠 시장이 커지면서 해당 시장에 종사하는 1인 사업자의 수입은 연 7000만원을 넘어선 것으로 확인됐다. 특히 상위 1%는 평균 13억원에 달하는 수입을 올린 것으로 나타났다.
박성훈 국민의힘 의원이 국세청으로부터 제출받은 ‘2020~2024년 귀속분 1인 미디어 창작자 수입 현황’ 자료에 따르면 2024년 종합소득세를 신고한 유튜버는 3만 4806명이다. 이들의 총수입 금액은 2조 4714억원으로, 1인당 평균 7100만원 수준이다.
2024년 종합소득금액 기준 상위 1%는 348명이었다. 이들은 총 4501억원을 벌어 한 사람당 평균 수입이 12억 9339만원이었다. 상위 1%의 평균 수입은 2020년 7억 8085만원에서 70%나 뛰었다.
상위 10%는 3480명이 총 1조 1589억원의 수입을 신고해, 1인당 평균 3억 3302만원꼴이었다.
반면 하위 50%는 1만 7404명이고 총수입은 4286억원으로, 1인당 평균 수입은 2463만원에 그쳐 소득 양극화가 두드러졌다.
김민지 기자
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 읽는 습관에 숨겨진 당신의 MBTI는?
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
빠니보틀이 방송 출연을 늘린 주된 이유는?