“방송? 유튜브가 훨씬 많이 번다” 261만 유튜버 빠니보틀 고백…상위 1% 얼마 벌길래 [이슈픽]

MC 빠니보틀이 9일 오후 서울 강남구 라움아트센터 체임버홀에서 열린 ENA 디즈니+ 예능 ‘카우몰’ 제작발표회에 참석해 인사말을 하고 있다. 2026.11.9 뉴스1

유튜브 채널 ‘강지영의 동그라미’

구독자 261만명을 보유한 여행 유튜버 빠니보틀(39·본명 박재한)이 높은 수입을 얻을 수 있는 유튜브 활동 대신 방송 출연을 늘린 이유에 대해 고백했다.지난 10일 유튜브 채널 ‘강지영의 동그라미’에는 빠니보틀과 전 프로바둑기사 이세돌이 게스트로 출연한 ‘반골 클럽 1부’ 영상이 공개됐다.영상에서 강지영은 빠니보틀의 출연에 놀라워하며 “방송 출연에 본인의 기준이 있을 것 같았다”라고 이야기했다.이에 빠니보틀은 자신을 둘러싼 오해를 언급했다. 그는 “많은 분들이 ‘돈 벌려고 여행은 안 가고 맨날 방송만 한다’고 생각하시는데 유튜브가 훨씬 돈을 많이 번다”고 솔직하게 말했다.실제 방송에 출연하는 이유는 수익보다 재미에 가깝다고 했다. 빠니보틀은 “방송을 왜 하냐고 물어보면 저는 재미 위주로 한다”며 “여행은 제가 워낙 많이 가서 요즘에는 예전만큼 재미를 못 느끼고 있다”고 고백했다.이어 “방송은 안 해 본 것들을 많이 하고 여행 아닌 것들을 건드리니까 재밌어서 좀 많이 나가는 편”이라면서 “그러다 보니까 요즘에 돈을 좀 많이 못 벌어 가지고 다시 이제 유튜브를 좀 해야 한다”고 너스레를 떨어 웃음을 안겼다.한편 빠니보틀은 대한민국의 여행 유튜버이자 방송인으로, 세계 각국을 여행하며 현지의 문화와 사람들, 다양한 경험을 생생하게 전달하는 콘텐츠를 선보이고 있다.2012년 유튜브 채널을 개설했으며, 현재 약 261만명의 구독자를 보유하고 있다. 최근에는 MBC 예능 프로그램 ‘태어난 김에 세계일주’ 시리즈와 넷플릭스 예능 ‘더 인플루언서’ 등에 출연하며 방송 활동으로도 영역을 넓혔다.유튜버 같은 1인 미디어 콘텐츠 시장이 커지면서 해당 시장에 종사하는 1인 사업자의 수입은 연 7000만원을 넘어선 것으로 확인됐다. 특히 상위 1%는 평균 13억원에 달하는 수입을 올린 것으로 나타났다.박성훈 국민의힘 의원이 국세청으로부터 제출받은 ‘2020~2024년 귀속분 1인 미디어 창작자 수입 현황’ 자료에 따르면 2024년 종합소득세를 신고한 유튜버는 3만 4806명이다. 이들의 총수입 금액은 2조 4714억원으로, 1인당 평균 7100만원 수준이다.2024년 종합소득금액 기준 상위 1%는 348명이었다. 이들은 총 4501억원을 벌어 한 사람당 평균 수입이 12억 9339만원이었다. 상위 1%의 평균 수입은 2020년 7억 8085만원에서 70%나 뛰었다.상위 10%는 3480명이 총 1조 1589억원의 수입을 신고해, 1인당 평균 3억 3302만원꼴이었다.반면 하위 50%는 1만 7404명이고 총수입은 4286억원으로, 1인당 평균 수입은 2463만원에 그쳐 소득 양극화가 두드러졌다.김민지 기자