“교제는 진짜다” “김수현에 직접 묻겠다” 김세의, 법정서 언성 높이다 쫓겨날 뻔…무슨 일

배우 김수현(왼쪽)과 김세의 가로세로연구소 대표. 골든메달리스트 제공·뉴시스 자료사진

배우 김수현의 명예를 훼손한 혐의를 받는 김세의 가로세로연구소 대표가 26일 오전 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석하고 있다. 2026.5.26 이지훈 기자

배우 김수현이 자신에 대한 허위사실을 유포한 혐의 등으로 구속기소된 유튜브 채널 ‘가로세로연구소’(가세연) 김세의 대표의 재판에 증인으로 출석해 비공개로 증언했다. 증인신문은 4시간 넘게 비공개로 진행됐으며, 두 사람이 법정에서 대면하지는 않았다.12일 연합뉴스에 따르면 서울중앙지법 형사합의26부(부장 이현경)는 11일 오후 2시 김세의 대표의 정보통신망법 위반(명예훼손), 성폭력처벌법 위반 등 혐의 사건 첫 공판을 열었다.김수현은 이날 오후 1시 40분쯤 법원에 도착했으나 취재진 앞에는 모습을 드러내지 않았다.재판부는 김세의 대표 혐의에 성폭력처벌법 위반죄가 포함된 점을 고려해 재판 시작 30여분 만에 비공개로 전환하고 김수현에 대한 증인신문을 진행했다.김수현에 대한 증인신문은 오후 2시 40분쯤 시작돼 약 5시간 가까이 이어졌으며, 이날 재판은 오후 7시 30분을 조금 넘겨 종료된 것으로 알려졌다.비공개 증인신문에서는 고(故) 김새론과 관련한 질문 등이 나온 것으로 전해졌다.수사 단계부터 혐의를 부인해 온 김 대표는 이날 재판에서도 같은 주장을 이어갔다. MBC에 따르면 김 대표는 법정에서 “두 사람의 교제는 사실이고 녹취 파일 역시 조작이 아니다”라며 언성을 높였으나, 재판부로부터 “소리 지르지 말라”, “계속되면 제지하겠다”는 주의를 받은 뒤에야 목소리를 낮췄다.이어 김 대표는 “온전한 상태로 월드스타 김수현씨와 법정 다툼을 하고 싶다”며 보석을 요청하는 한편, “배우 김수현씨를 상대로 직접 질문을 하겠다”고 주장하기도 했다고 MBC는 전했다. 그러나 재판부는 “변호인을 통해 질문하라”며 이를 받아들이지 않고 김세의 대표에게 퇴정을 명했다.재판부는 오는 13일 공판을 이어가기로 했다.한편 김세의 대표는 김수현이 미성년자였던 고(故) 김새론과 교제했고, 김새론이 사망한 직접적인 원인이 김수현 측의 채무 변제 압박이라는 허위사실을 유튜브 등으로 유포한 혐의로 올해 6월 구속기소됐다.인공지능(AI)으로 조작한 김새론의 음성을 유포해 김수현의 명예를 훼손한 혐의, 김수현의 사적인 사진을 무단으로 공개하고 사생활 관련 자료를 폭로할 것처럼 협박한 혐의도 적용됐다.김세의 대표는 정신질환 등을 이유로 지난달 보석을 청구한 상태다.한편 김수현 측은 본인 관련 명예훼손 내용이 담긴 가세연 유튜브 영상에 대해 삭제 및 게재금지를 신청해 법원 판단을 기다리고 있다.김민지 기자