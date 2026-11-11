“혹시 저랑…” 외국인 관광객 붙잡고 돈 말고 ‘이것’ 요구, 베트남서 무슨 일이 [월드픽]

인공지능(AI) 챗지피티로 생성한 기사 관련 이미지

베트남 여성 이미지. 아이클릭아트

베트남에서 외국인 관광객을 찾아다니며 영어 회화를 연습하는 문화가 인기를 끌고 있다.미 월스트리트저널(WSJ)은 최근 하노이 호안끼엠 호수에서 외국인 관광객에게 말을 걸며 영어를 배우는 사람들의 모습을 소개했다.미국인 관광객 켄달 스템펠과 클로이 스타도 이곳에서 6세 소년 히에우를 만났다. 두 사람은 소년이 돈을 요구할 것으로 생각했지만, 히에우의 목적은 영어 회화 연습이었다.히에우는 자신을 ‘테오’라고 불러도 된다며 능숙한 영어로 대화를 이어갔다. 어머니 호앙 응옥 아인(34)은 “금발 머리에 서양인처럼 보이는 사람들을 찾아다닌다”고 말했다.히에우는 불과 몇 달 만에 영어로 대화할 정도의 실력을 갖췄다. 어머니가 아들의 외국인과의 대화 영상을 소셜미디어(SNS)에 올리면서 온라인상에서도 유명해졌다.외국인 관광객과 대화하며 영어를 익히는 문화는 베트남에서 특히 활발하다. 주말이면 호안끼엠 호수에 영어 질문이 적힌 클립보드를 든 어린이들이 모여든다. 이들은 관광객에게 출신 국가와 좋아하는 음식, 음악 등을 물으며 대화를 나눈다.베트남의 관광·수출 산업이 성장하면서 영어의 중요성이 커진 데다 해외 문화에 대한 호기심도 높아진 영향이다.영어 교사 레 반 타이(40)는 “베트남이 세계에 문을 연 지는 약 30년밖에 되지 않았다”며 “학교 교육만으로는 학생들이 영어를 제대로 익히기 어렵다”고 설명했다.외국인과의 대화가 인생을 바꾼 사례도 있다. 1990년대 후에에서 관광객에게 영어로 말을 걸던 단 쯔엉은 미국 오리건대 교수를 만나 10분간 대화한 뒤 장학금을 받아 유학길에 올랐다. 이후 석사 학위를 취득하고 미국에 정착해 모자 제조업체를 운영하고 있다.히에우의 어머니 역시 아들이 더 넓은 세상을 경험하길 바라는 마음으로 영어 공부를 도왔다. 영어 문제집과 단어 카드를 마련하고 집에서 영어 학습 음성을 틀어줬다. 아들이 자신보다 영어를 잘하게 되자 매주 토요일 호수에 데려가 외국인과 대화할 기회를 만들어 줬다.어머니 자신도 외국인에게 말을 걸기 위해 간단한 영어 표현을 익혀야 했다. 그가 관광객에게 건넨 첫마디는 “실례합니다. 제 아들이 영어를 배우고 있는데 잠시 대화해 주실 수 있나요?”였다.최근에도 히에우는 부모와 함께 호수를 찾아 호주와 이탈리아, 독일 관광객들에게 말을 걸었다. 호주 관광객에게는 나무에서 떨어져 사람을 공격한다는 가상의 동물 ‘드롭 베어’를 소개했고, 독일인에게는 독일에 소시지 종류가 약 1500가지나 된다고 설명했다.히에우는 영어를 좋아하는 이유에 대해 “외국인과 대화할 수 있고 더 다양한 영상을 볼 수 있기 때문”이라고 말했다. 히에우가 장래 희망으로 꼽은 직업은 경찰관이다. 그는 “도둑을 잡고 싶다”고 말했다.하승연 기자