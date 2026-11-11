박신영 전 아나 “사고 후 차에 숨어? 사실 아니다…허위사실 유포엔 법적 대응”

MBC 스포츠플러스 출신 박신영 전 아나운서 틱톡 계정 캡처.

MBC 스포츠플러스 출신 박신영 전 아나운서 틱톡 계정 캡처.

박신영 전 아나운서

5년 전 운전 중 오토바이와 충돌해 상대 운전자 사망사고를 냈던 박신영 전 아나운서가 최근 활동을 재개하면서 받은 비난에 대해 해명하며 사실과 다른 주장에 대해서는 법적 대응에 나서겠다고 밝혔다.박신영은 11일 소셜미디어(SNS)를 통해 입장문을 내고 2021년 사고 직후 목격담을 전한 기사와 함께 최근 올린 글에 대해 받은 비난과 지적에 대해 해명했다.MBC 스포츠플러스 아나운서 출신인 그는 2021년 5월 서울 마포구 상암동에서 스포츠유틸리티차량(SUV)을 몰고 황색신호에 직진하다 적색 신호에 교차로에 들어선 오토바이와 충돌했다. 이 사고로 오토바이를 몰던 50대 배달 노동자가 숨졌다.당시 재판 과정에서 그는 “저 때문에 가족을 잃으신 유가족분에게 정말 죄송하고, 그날 이후 죄책감에 힘들어 정신과 치료를 받고 있다. 뼈저리게 후회하고 있고, 살면서 계속 반성하겠다”고 울먹이며 사과했다.같은 해 12월 서울서부지법은 교통사고처리특례법 위반(치사) 혐의로 기소된 박신영에게 벌금 1500만원을 선고했다. 검찰은 금고 1년을 구형했지만, 재판부는 박신영이 잘못을 뉘우치고 있고 전과가 없으며 유족과 합의한 점, 피해자 측에도 일부 과실이 있는 점 등을 양형에 고려했다.박신영은 이후 방송 활동을 중단했다. 그러다 오랜 침묵을 깨고 올해 2월 사업가로 변신한 근황을 알렸으며, 최근에는 틱톡에서 인플루언서로 활동하는 모습이 화제가 됐다.박신영은 지난 10일 인스타그램을 통해 “저는 이제 제 자신을 위해 목소리를 낼 수 있을 정도로 많이 강해지고 씩씩해졌다. 그 누가 뭐라고 해도 스스로에게 부끄럽지 않은 모습으로 최선을 다해 열심히 살고 있다”면서 “지금까지 힘든 시간 버텨온 게 억울해서라도 쉽게 무너지지 않을 테니 걱정 말라. 걱정해 주신 분들, 보고 싶었다고 반갑다고 해주신 분들 감사하다”고 밝혔다.이에 일부 누리꾼들은 “당신이 피해자냐. 사고 내고 피해자분 상태도 살피지도 않고 통화만 하고 경찰들이 나오라고 해서 그때야 나왔다는 사람이 어떻게 저런 말을 하느냐”, “뭐가 억울하다는 거냐” 등의 메시지를 보낸 것으로 전해졌다.사고 당시 한 매체는 한 누리꾼의 목격담을 인용해 박신영이 사고 직후 차에서 바로 내리지 않았다고 보도했다. 소속사는 이에 박신영이 사고 충격에 에어백이 터지면서 놀라고 정신이 없었고, 사고를 신고하고 위치를 설명하느라 차 안에 있었으며 경찰이 도착한 뒤 차량에서 내렸다고 해명했다.박신영은 이날 해당 보도를 공유하며 “이는 실제 사고 당시 상황과 제 행동과는 다른 내용”이라고 해명했다.그는 그동안 보도를 바로잡고 싶었지만, 한 사람이 목숨을 잃은 상황에서 해명부터 하면 책임을 피하려는 것처럼 비칠까 두려웠다고 했다. 무엇보다 유족에게 또 상처를 줄까 봐 침묵을 택했다면서 그사이 일부 매체와 유튜브 채널이 같은 주장을 되풀이하면서 자신이 하지 않은 행동까지 비난받았다고 토로했다.그러면서 관련 기사와 게시물, 댓글, 개인메시지(DM) 등을 증거로 모아왔다고 밝혔다. 이어 사실관계를 왜곡한 보도에 대해서는 정정보도와 반론보도를 청구하고, 허위사실 유포나 협박 등 위법 행위가 확인되면 민·형사상 조치를 취할 방침이라고 밝혔다.그는 ‘힘든 시간을 버텨온 게 억울해서라도 쉽게 무너지지 않겠다’고 쓴 이유도 전날 밝혔다. 박신영은 “제가 억울하다고 표현한 것은 사고의 결과나 법원의 판단이 아니다”라면서 힘겹게 지켜온 삶을 스스로 포기하지 않겠다는 다짐이었다고 설명했다.‘스스로에게 부끄럽지 않은 모습으로 열심히 살고 있다’는 글 역시 “사고에 대한 책임이나 죄송한 마음이 없다는 의미가 아니었다”면서 “어려운 상황에서도 스스로의 기준과 가치를 잃지 않고 부적절한 제안이나 유혹에 기대지 않으며 정당한 방법으로 일하고 노력해 삶을 이어가고 있다는 의미였다”고 밝혔다.박신영은 “법적인 책임을 다했다고 해서 마음의 책임까지 사라지는 것은 아니라고 생각한다. 매일 저와 연관된 사고로 누군가가 목숨을 잃었다는 사실을 스스로에게 상기시키며 살아가고 있다”면서 “사고가 다시 언론에 언급되는 것 역시 과거 공인으로 활동했던 제가 어느 정도 감수해야 할 부분이라는 것도 안다”고 했다.이어 “틱톡 라이브가 그저 즐겁게 웃고 방송하는 모습으로 보일 수 있지만 과거를 잊었다는 의미는 아니다. 웃는다고 해서 반성하지 않는 것이 아니며 새로운 일에 도전한다고 해서 사고의 무게를 잊은 것도 아니다”라고 덧붙였다.신진호 기자