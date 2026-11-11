[속보] ‘아들 성범죄 피해자’ 10대女 살해한 50대…아들은 절도 혐의로 구속 상태

아들의 성범죄 사건 피해자인 10대 중반 여성을 살해한 혐의로 긴급체포된 50대 남성이 남긴 유서가 현장에서 발견됐다. 뉴시스

아들의 성범죄 사건 피해자인 10대 중반 여성을 살해한 혐의로 긴급체포된 50대 남성이 남긴 유서가 현장에서 발견됐다.11일 서울 성북경찰서는 “현장에서 피의자의 유서로 보이는 문건이 발견됐다”고 밝혔다. 내용은 알려지지 않았다.경찰은 오는 12일 50대 남성 A씨에 대한 구속영장을 신청할 예정이다.경찰은 A씨를 상대로 이날 오후 1차 조사를 시도했지만, 만취 상태로 체포된 A씨가 술이 깨지 않아 본격적인 조사에는 착수하지 못했다.이날 중 A씨 상태가 호전되는 대로 재차 조사를 시도할 방침이다.경찰은 피해자 부검 및 증거자료 분석, CCTV 동선 추적 등을 통해 범행 동기나 범행 과정 등을 수사할 방침이다.현장에서는 유서와 함께 번개탄도 발견됐다. 다만 A씨는 스스로 목숨을 끊기 위한 용도로 번개탄을 피우지는 않은 것으로 파악됐다.A씨는 범행 직후 지인에게 전화해 피해자를 살해했고 자신도 목숨을 끊을 예정이라고 말한 것으로 전해졌다.앞서 성북경찰서는 이날 오전 1시 40분쯤 A씨를 살인 혐의로 긴급체포했다.살해당한 B(15)양은 지난 1월 A씨 아들(20)이 저지른 성범죄 사건 피해자로 파악됐다. B양과 A씨 아들은 지인 관계였던 것으로 전해졌다.이날 오전 1시 25분쯤 112 신고가 접수됐으며, 경찰이 현장에 출동했을 당시 여성은 이미 사망한 상태였다. 신고자는 피해자가 아니라 제3자인 것으로 알려졌다.B양이 발견된 곳은 A씨의 주거지나 피해자 보호시설이 아닌 숙박 공유 플랫폼 에어비앤비 숙소였다.앞서 B양 부모의 고소로 성범죄 관련 수사를 시작한 노원경찰서는 올해 3월 A씨 아들에 대해 의제강간 혐의를 적용해 서울북부지검(현 북부공소청)에 사건을 불구속 송치했다.미성년자의제강간죄(형법 제305조 2항)는 13세 이상 16세 미만과 성관계한 19세 이상은 합의에 의한 성관계라 하더라도 강간으로 처벌한다. 이후 사건은 서부지검(현 서부공소청)으로 이송돼 수사가 진행 중이다.현재 A씨 아들은 성범죄가 아닌 절도 혐의로 서울남부구치소에 수감된 상태로 파악됐다.서울서부지법은 지난달 15일 절도 혐의로 재판에 넘겨진 A씨 아들 C씨에게 징역 6개월에 집행유예 2년을 선고했다.C씨는 지난 5월부터 6월까지 서울 은평구와 관악구 일대 모텔에서 랜덤채팅 애플리케이션(앱)을 통해 이른바 ‘조건만남’을 약속한 남성 3명의 금품을 훔친 혐의로 기소됐다.판결문에 따르면 C씨는 지난 5월 22일 서울 은평구의 한 모텔에서 피해 남성이 샤워를 위해 화장실에 들어간 틈을 타 지갑에 있던 현금 40만원과 수표 20만원, 300달러(약 40만원) 등을 훔쳤다.이어 지난 6월 19일에도 은평구의 다른 모텔에서 같은 수법으로 현금 40만원을 훔쳤다. 이튿날인 20일에는 관악구의 한 모텔에서 피해자가 샤워하는 사이 현금 약 50만원과 로또복권 6매를 챙겨 달아났다.재판부는 “피고인과 피해자들의 관계, 피해자들의 현금 등을 절취한 경위 및 태양에 비추어 죄질이 좋지 않다”고 판단했다.다만 “범행을 모두 인정하며 반성하는 점, 수차례 범행을 했으나 절취금액이 매우 크다고는 보기 어려운 점, 범행 이전까지는 별다른 형사처벌 전력이 없는 점” 등을 유리한 정상으로 참작했다.이보희 기자