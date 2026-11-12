트럼프 “이란전 곧 끝난다”면서도…“93% 아닌 완전한 승리 원해”
도널드 트럼프 미국 대통령이 이란 전쟁이 곧 끝날 것이라고 강조하면서도 “93%의 승리가 아닌 완전한 승리를 원한다”고 밝혔다.
트럼프 대통령은 11일(현지시간) 미국 재향군인의 날을 맞아 버지니아주 알링턴국립묘지에서 열린 기념행사에서 이같이 말했다.
그는 “우리는 7개월 전 이란에 대한 작전을 시작했으며, 실제 치열한 교전이 벌어진 것은 불과 몇 주밖에 되지 않는다”고 설명했다.
이어 “이 분쟁이 끝나면 전 세계는 훨씬 더 안전하고 평화로운 곳이 될 것”이라며 종전 이후에 대한 기대감을 드러냈다.
트럼프 대통령은 “이 전쟁을 끝내고 싶지 않은가. 우리는 93%의 승리가 아니라 완전한 승리를 원한다”며 “완전한 승리가 될 것”이라고 말했다.
이란에 대한 추가 공격 가능성을 열어두는 듯한 발언도 내놨다.
그는 “우리가 파괴한 것을 재건하는 데 25년이 걸릴 것”이라며 “바라건대 그 나라의 다른 부분을 더는 파괴하지 않아도 되길 바란다”고 밝혔다.
전쟁의 책임은 이란에 돌렸다.
트럼프 대통령은 “이 전쟁은 미국이 시작한 것이 아니다”라며 “이란은 1979년부터 미국과 전쟁을 벌여왔고, 이 문제는 진작 해결됐어야 했다”고 주장했다.
이어 “이 행정부가 돼서야 누군가가 맞서 싸웠다”며 이란에 대한 군사작전의 정당성을 강조했다.
이날 행사에서는 전날 미 연방 하원에서 탄핵소추안 표결이 무산된 피트 헤그세스 국방장관도 주목받았다.
트럼프 대통령이 헤그세스 장관을 소개하자 참석자들 사이에서 큰 박수와 환호성이 나왔다.
트럼프 대통령은 탄핵소추안 표결 무산에 대해 “이런 일이 있을 예감이 들었다”며 “그는 환상적으로 업무를 해냈으며 여러분을 사랑하고 보호한다”고 치켜세웠다.
김유민 기자
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