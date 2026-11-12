젠슨 황, 엔비디아 부사장과도 불륜 의혹…“이사회, 해임 준비”

NYT “직속 여성 부사장과 혼외 관계”

WSJ “이르면 11일 회의로 거취 결정”

젠슨 황 엔비디아 CEO, 킴벌리 파월 엔비디아 헬스케어 부사장. 연합뉴스, 엔비디아

2025년 5월 대만 타이베이의 한 식당에서 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO·왼쪽 검은 옷)와 중국 스파이 의혹을 받는 앨리스 황(오른쪽)이 만찬에 참석한 모습. TVBS 제공-AP 연합뉴스

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 중국 정보기관 연루 의혹을 받는 여성에 이어 회사 내부 여성 임원과도 불륜 관계를 맺었다는 의혹에 휩싸였다. 잇따른 불륜 의혹에 엔비디아 이사회가 황 CEO의 해임을 준비하고 있다는 보도까지 나오면서 파장이 커지고 있다.11일(현지시간) 미국 뉴욕타임스(NYT)는 엔비디아에서 근무했던 소식통 5명을 인용해 황 CEO가 자신에게 직접 보고하는 킴벌리 파월(48) 엔비디아 헬스케어 부문 부사장과 혼외 관계를 맺었다고 보도했다.올해 63세인 황 CEO와 파월 부사장은 모두 기혼자로, 두 사람의 관계는 사내에서도 입에 오르내렸던 것으로 전해졌다.소식통들에 따르면 지난 3월 캘리포니아주 새너제이에서 열린 엔비디아 콘퍼런스 기간 두 사람이 한 호텔에서 애정을 표현하는 모습이 휴대전화로 촬영됐다. 이후 황 CEO의 경호원들이 촬영자에게 비밀유지계약(NDA) 체결을 제안했다는 증언도 나왔다. 다만 NYT는 해당 영상을 직접 확인하지 못했다.황 CEO는 파월 부사장과의 관계를 묻는 NYT의 전화 질의에 “나와 직접 통화해서는 안 될 것 같다”고 답한 뒤 전화를 끊은 것으로 전해졌다. 엔비디아는 입장을 내놓지 않았으며, 파월 부사장도 논평 요청에 즉각 답하지 않았다.파월 부사장은 2008년 엔비디아에 입사해 2017년 말 헬스케어 부문 부사장에 올랐다. 현재 인공지능(AI)과 반도체 기술을 의료·생명과학 분야에 적용하는 사업을 담당하고 있다.특히 파월 부사장이 황 CEO에게 직접 보고하는 임원이라는 점에서 기업 윤리와 이해충돌 문제도 제기된다.엔비디아의 내부 행동강령은 직원들에게 사적인 관계를 포함해 이해충돌을 일으킬 수 있는 상황을 피하도록 규정하고 있다.이번 의혹은 황 CEO가 중국 정보기관 연루 의혹을 받는 여성 사업가 앨리스 황과의 혼외 관계를 인정한 지 며칠 만에 불거졌다. 황 CEO는 지난 8일 직원들에게 보낸 이메일에서 불륜 사실을 인정하고 가족과 직원들에게 사과했다. 중국 정부는 관련 간첩 의혹을 부인하고 있다.엔비디아 이사회는 독립 이사들로 구성된 위원회를 꾸리고 외부 법무법인을 선임해 관련 조사에 착수했다. 회사 측은 현재까지 국가 안보나 기밀이 유출됐다고 볼 만한 근거는 없다는 입장이다.이런 가운데 월스트리트저널(WSJ)은 엔비디아 이사회가 황 CEO의 해임을 준비하고 있다고 보도했다.WSJ에 따르면 이사회는 이르면 11일 회의를 열어 황 CEO의 거취를 결정할 예정인 것으로 전해졌다. 앞서 이사회는 해임 문제에 신중한 태도를 보여왔으나, 추가 불륜 의혹이 불거지면서 입장을 선회한 것으로 보인다.황 CEO의 거취를 둘러싼 불확실성이 커지면서 엔비디아 주가도 시간외 거래에서 급락했다.미국 금융전문지 배런스에 따르면 엔비디아 주가는 이사회 해임 준비 보도가 나온 뒤 시간외 거래에서 한때 8%가량 하락했다.황 CEO는 1993년 엔비디아를 공동 창업한 이후 30년 넘게 회사를 이끌어온 인물이다. 뚜렷한 후계 구도가 마련되지 않은 상황에서 그의 거취가 글로벌 AI 반도체 산업에 미칠 영향에도 관심이 쏠리고 있다.김유민 기자