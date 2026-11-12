“일본 남자들은 안 해줘요”…한국 남성에 반한 日여성들 [월드픽]

유튜브 ‘웅달책방’에 출연한 호사카 유지 교수

인공지능으로 생성한 기사 자료이미지.

한국 남성과 결혼하려는 일본 여성들이 늘고 있다. 한국 남성의 적극적인 애정 표현과 세심한 배려가 일본 여성들에게 매력으로 작용하고 있다는 분석이 나왔다.실제 한국 남성과 일본 여성의 혼인 건수는 지난해 1483쌍으로 2000년 이후 최다를 기록했다. 일본 도쿄의 한일 커플 전문 결혼상담소에서는 여성 회원이 1년 만에 두 배로 늘었다.일본 출신 호사카 유지 고려대학교 행정전문대학원 특임교수는 지난 8일 유튜브 채널 ‘웅달 책방’에 출연해 이 같은 현상의 배경을 설명했다.호사카 교수는 “한국 남성이라고 하면 직접적인 애정 표현을 많이 하고 여성에게 상당히 세심한 배려를 해준다는 인식이 일본 여성들 사이에 생겼다”고 말했다.그는 대표적인 사례로 ‘사랑한다’는 표현을 꼽았다.호사카 교수는 “한국 드라마를 보면 사랑한다는 말이 계속 나온다. 그런데 일본 남성들은 많이 쓰지 않는 표현”이라며 “일본어 ‘아이시테마스’(사랑합니다)는 말 자체의 의미가 조금 무겁다”고 설명했다.이어 “그 말을 하는 순간 ‘내 모든 것을 당신에게 바치겠다’는 의미가 된다”며 “한국에서는 사랑한다는 말을 좋아한다는 뜻으로도 충분히 말할 수 있지 않느냐. 일본 여성들은 한국 남성에게 그런 말을 듣고 싶어 하는 것”이라고 했다.일상에서 드러나는 작은 배려도 언급했다. 호사카 교수는 “함께 걸을 때 여성을 차가 달리는 쪽이 아닌 반대편에 위치하게 하거나, 식사할 때 여성의 스테이크를 다 잘라주는 행동들이 있다”며 “일본 남성들은 그런 행동을 잘 하지 않는다”고 말했다.그러면서 “한국에서는 어쩌면 당연한 부분인데 일본 여성들이 볼 때는 너무나 감동적인 것”이라며 “그런 행동에서 한국 남성의 다정함을 느끼는 것”이라고 설명했다.실제 일본 여성들의 경험담에서도 비슷한 반응이 나왔다.지난 9월 일본 도쿄신문 보도에 따르면, 한국 남성과 결혼을 고려 중인 일본 여성 A(38)씨는 “사랑해요라는 말을 매일 해주고 길에서는 남성이 차도 쪽으로 걸으며 자연스럽게 배려한다”고 말했다.그는 “이렇게 소중하게 대해주니 한국인 남성과 한 번 사귀면 일본인 남성은 솔직히 부족하다고 느껴진다”고 털어놨다.한국 남성들의 결혼 조건에 대해서도 만족감을 드러냈다. A씨는 한일 커플 전문 결혼상담소에 가입한 뒤 “남성 회원을 보니 외모나 연령, 수입 모두 일본인과 전혀 달랐다”며 “‘이런 조건의 남성도 만날 수 있구나’라고 생각했다”고 전했다.한국 남성과의 결혼을 지원하는 도쿄의 상담소 ‘모아러브’는 올해 일본 여성 회원 수가 지난해보다 두 배로 증가했다.상담소 관계자는 K팝과 한국 드라마가 주요 가입 계기라고 설명했다. SNS를 통해 한일 커플의 일상을 쉽게 접할 수 있게 된 점과 번역 애플리케이션의 발달로 언어 장벽이 낮아진 점도 영향을 미쳤다고 분석했다.호사카 교수 역시 한류 콘텐츠가 일본 여성들의 이상형에 영향을 미쳤다고 봤다.그는 “한류 드라마에 나오는 한국 남성들은 목숨을 걸고 여성을 지킨다. 사랑하는 여성을 위해 자신의 모든 것을 바친다는 이미지”라며 “그런 남성상이 일본 여성들의 이상형으로 자리 잡았다”고 말했다.다만 드라마 속 이미지와 현실은 다르다는 목소리도 있다.지난 4월 한국 남성과 결혼한 일본 여성 아야(36)씨는 “한국 드라마에서처럼 상냥한 남자만 있는 것은 아니다”며 “남편은 나를 공주처럼 대해주는 타입은 아니다. 장점도 있고 단점도 있지만 국가와 관계없이 결혼하고 싶다고 생각했다”고 밝혔다.호사카 교수도 실제 결혼생활에서는 문화적 차이가 나타날 수 있다고 짚었다.한국은 가족과 친척 사이의 교류가 비교적 잦은 반면 일본은 개인의 시간을 중시하는 경향이 있다는 것이다. 일본인 배우자가 한국의 가족 모임을 처음에는 긍정적으로 받아들이더라도 시간이 지나면서 개인적인 시간이 부족하다고 느낄 수 있다고 설명했다.반면 결혼 후에도 자신의 성을 유지할 수 있다는 점은 한국의 장점으로 꼽았다. 일본에서는 일본인끼리 결혼할 경우 법적으로 부부가 같은 성을 사용해야 하지만, 한국에서는 결혼 후에도 각자의 성을 유지한다.호사카 교수는 “자신의 정체성을 지킬 수 있는 곳이 오히려 한국이라고 느끼는 일본 여성들이 꽤 많다”고 말했다.그는 한일 국제결혼에 대한 일본 사회의 인식도 달라지고 있다며 “기성세대든 젊은 세대든 시대의 흐름이자 자연스러운 현상으로 받아들이는 경향이 강하다”고 전했다.김유민 기자